Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет.

Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.

"В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния", – рассказал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. "Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023–2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", – подчеркнул глава государства.

Для этого был в начале года создан инвестзаказ от государства на строительство этих 260 судов. Общий объем инвестиций составит 231 млрд рублей, из них 136 млрд рублей из средств ФНБ. Инициатором и исполнителем проекта является Государственная транспортная лизинговая компания.

Это крайне амбициозная задача. Для сравнения: с 2013 года ГТЛК заказала строительство 157 отечественных судов, и только сто из них уже переданы судоходным компаниям (в основном это коммерческие суда).

То есть за десять лет было построено лишь 100 судов, тогда как за следующие пять лет план – собрать 260 судов, то есть в 2,6 раза больше.

Предполагается, что благодаря этому инвестпроекту отрасль пройдет глубокую трансформацию – надо провести импортозамещение, приобрести необходимые компетенции по части комплектующих и компонентной базы, повысить эффективность производства и внедрить современные методы управления, одновременно нарастив объем выпуска продукции.

О важности выхода гражданского судостроения в России на качественно новый уровень указывает тот факт, что государство готово выделить на эти проекты средства из ФНБ.

Обновление флота страны необходимо в том числе в условиях новой геополитической ситуации и переориентации торговых связей с Европы на Азию.

"Строительство судов важно еще потому, что ранее было объявлено о переориентации на торговлю со странами Востока и Юга, а водный транспорт здесь играет большую роль. Например, один из основных маршрутов международного транспортного коридора "Север – Юг" проходит по нескольким водоемам, различных судов здесь в ближайшие годы понадобится больше",

– отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". В рамках реализации транспортного коридора "Север – Юг", который соединяет Россию с Ираном и далее с Индией, объем экспортных перевозок планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году – утроить. По оценкам аналитиков ЕАБР, дополнительный грузопоток по коридору через три года составит 5–7 млн тонн экспортных и 2–7 млн тонн импортных грузов. К 2030 году он вырастет до 14,6 млн тонн в базовом сценарии и до 24,7 млн тонн – в оптимистичном. В основном речь идет о поставках зерна и о контейнерных грузах. Михаил Мишустин ранее называл примерно такие же цифры: рост грузопотока к 2030 году на 135% – до 32,5 млн тонн (всеми видами транспорта).

Раньше потенциал этого коридора использовался не полностью, так как были маршруты через порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, но в новой геополитической ситуации России надо расширить географию перевозок любыми новыми путями.

"Санкции Запада ударили не только по авиасообщению с недружественными странами и по автомобильным перевозкам, но затронули и морские перевозки. В то же время формируются новые транспортные коридоры, например, Европа – Турция – Азербайджан – Дагестан. По нему идет часть грузов, которые ранее доставлялись в Россию через Прибалтику и Польшу с Белоруссией. Растет и значение восточного направления – в ближайшее время поток товаров из Китая напрямую и через Казахстан также будет существенно расти", – говорит ведущий специалист Центра информационных коммуникаций РЭУ им. Плеханова Арина Редько.

Для понимания: из 260 судов, которые собираются построить в ближайшую пятилетку, 119 судов грузовых, 73 пассажирских, 10 рыбопромысловых, 27 судов дноуглубительного флота (необходимы для судоходных рек), один плавдок, пять крупнотоннажных и пять буксирных судов, 20 барж.

"Грузовые суда могут быть как для наливных грузов, так и для навалочных, штучных, контейнеров и других. Пассажирские суда необходимы в первую очередь для развития внутреннего туризма, а различная техника нужна для обустройства водных путей", – говорит Баранов.

При этом коммерческим, туристическим или рыболовным компаниям предлагаются привлекательные финансовые условия для лизинга судов. Ключевые условия – это "нулевой" аванс, льготная ставка от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна, срок лизинга до 25 лет.

"В целом это серьезный вызов, но задача реальная и осмысленная. Конкуренция по некоторым позициям довольно слабая, но отраслевые ассоциации и крупные предприятия из других отраслей видят, насколько активно развивается судостроение, как растет количество строящихся судов, увеличивается спрос на флот и комплектующее оборудование. Конечно, максимально быстро насытить рынок аналогами оборудования, которое перестали поставлять из-за санкций, – это первоочередная задача. А новые субсидии должны помочь достроить суда, находящиеся в стадии постройки и имеющие определенные трудности из-за непоставок оборудования и отсутствия аналогов российского происхождения", – считает Редько.

Затраты государства на развитие гражданского судостроения являются важным поддерживающим механизмом для роста промышленности и экономики страны.

"Во-первых, заказы на создание морской и речной техники поддержат производителей и обеспечат модернизацию и устойчивость всей отрасли. Во-вторых, заказы на строительство судов обеспечат занятость сотрудников, позволят предприятиям сохранить компетенции в судостроении. В-третьих, создание судов в стране увеличит поступления от экспорта сложной продукции, повысит безопасность судоходства. В-четвертых, судам потребуется значительное количество различного оборудования, деталей и узлов, а верфи будут заказывать все это в основном внутри страны", – говорит Бананов. Более того, пользу от проекта получат не только сами судостроители, но и многие смежные предприятия. Важно, чтобы между разными верфями была конкуренция, тогда они смогут строить быстрее и дешевле, плюс важен контроль расходов на каждом этапе, чтобы средства не тратились впустую, заключает собеседник.

Ольга Самофалова