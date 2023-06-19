В Иране посчитали потери Украины от "контрнаступа" за неделю. Итоги ужасают

Всего через неделю после начала украинского контрнаступления оказалось, что "достижения" ВСУ совсем не такие, какими их пытаются представить, сообщает иранское издание "Джаван". Пока Запад и Киев рассказывают об "устойчивом прогрессе", Украина превращается в могильник для натовской бронетехники.

Практически впервые с начала конфликта на Украине ВСУ проводят наступательную операцию. Сами они называют эту акцию "большим контрнаступлением". Спустя 8 дней после ее начала, на пресс-конференции, один из украинских командующих сообщил, что в ходе наступательных операций ВСУ восстановили контроль над территорией площадью более 100 квадратных километров, которую ранее контролировали российские военные. Однако представители Вооруженных Сил России говорят несколько о другом – прежде всего, о том, что в ходе боев российские военные смогли нанести значительный урон украинской стороне. Например, Минобороны России заявило, что всего в течение одних только суток, накануне минувшей пятницы, на южных направлениях Донецкой области погибло более 400 украинских военных.

При этом парадокс украинского конфликта заключается в том, что дополнительную информацию для воссоздания полной картины происходящего приходится черпать не только из сообщений российской и украинской стороны, но и из западных СМИ. Точнее, не столько даже из СМИ, сколько из сообщений представителей командования НАТО и западных политиков. Так, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что "Украина начала наступление, и в ходе него достигнут устойчивый прогресс", но вместе с тем он сказал и о "больших трудностях" в начавшемся контрнаступлении. Тем самым он словно бы дал понять, что прогресс украинских военных, о котором он только что доложил, пока не очень значителен.

Боевые действия ведутся с "большим ожесточением", и наступательная операция украинских военных "вероятно, займет значительное время и потребует больших затрат", — добавил Марк Милли. И похоже, сигналы о таких же трудностях транслирует и украинская сторона.

В минувший четверг на пресс-конференции украинская армия рассказала о ходе боевых операций и заявила, что смогла отбить около 100 квадратных километров территорий, находившихся ранее под контролем российских военных. Но нужно отметить, что эта пресс-конференция состоялась после недельного молчания с момента начала активных боевых действий ВСУ. При этом отдельные заявления командования звучат весьма неоднозначно.

На той же конференции заместитель начальника Оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Хромов заявил, что ВСУ готовы "даже с пустыми руками" сражаться за освобождение своей территории. И он же объявил о восстановлении контроля над определенной частью "местности, ранее занятой российскими войсками".

Хромов рассказал, что российские силы были вытеснены из семи населенных пунктов на востоке Донецкой области и юге Запорожской области: украинской армии "осталось" (пройти) около трех километров до села Малая Токмачка в Запорожской области и около 7 километров южнее села Великая Новоселка в Донецкой области. Командование украинской армии также заявило, что ВСУ смогли продвинуться в Донецкой области в районах восточнее города Бахмут и в районах города Угледар на юге, но подтвердили, как и представители командования США и НАТО, что произошло это только после "тяжелых и упорных боев".

Если бы ВСУ добились какого-либо значительного успеха, это наверняка нашло бы отражение в заявлениях российского командования. Но оно говорит совсем о другом. В Минобороны России сообщили, что украинская армия всего за сутки, на начало пятницы, 16 июня, потеряла более 400 военнослужащих на южных направлениях Донецкой области, и кроме того, украинцы потеряли десятки танков, бронемашин и другой боевой техники.

В Конгрессе США, в свою очередь, заявили о том, что Украина уверенно продвигается в контрнаступлении, которое она начала более недели назад, и что украинским военным удалось отбить несколько городов на юго-востоке, но ее войска понесли тяжелые потери.

Сообщение телеканала CNN от 12 июня подтвердило, что Украина потеряла 16 бронемашин американского производства, в то же время Минобороны России сообщило об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства. Хотя, как сообщает американское издание Politico, Киев и не предоставил пока официальных данных о потерях на поле боя, однако доступные изданию сообщения сайта оборонной аналитики и военных действий Oryx, собирающего данные из открытых источников, говорят о том, что украинская армия под огнем российской артиллерии и в ходе пересечения минных полей потеряла не менее 16 бронированных машин Bradley и четыре танка Leopard. Видимо, именно в связи с этим в последние дни высокопоставленные политики европейских стран снова заговорили о том, что предоставят Украине больше танков, хотя еще совсем недавно они же утверждали, что ВСУ имеют "все необходимое" для начала контрнаступления.

Издание Politico также пишет, что администрация Байдена принимает решение направить на Украину больше бронетехники, поскольку силы страны уже понесли некоторые существенные потери в своей первой попытке контратак против сил России. Немецкая же газета Handelsblatt сообщила в четверг, что Дания и Нидерланды закупили 14 танков Leopard-2 у немецкого производителя вооружений Rheinmetall для Украины.

Напомним, что упомянутый немецкий производитель говорил, что не в состоянии без дополнительного госфинансирования нарастить производство необходимой Украине бронетехники. Как подтверждали недавно репортажи телеканала Euronews, Россия подготовила тысячи оборонительных позиций, включая минные поля, противотанковые рвы и бетонированные траншеи, известные также под названием "зубы дракона", от западных границ России вплоть до полуострова Крым и черноморского побережья, чтобы предотвратить продвижение украинских войск.

Очевидно, что у России было достаточно времени в ходе возникшей зимне-весенней паузы в активных боевых действиях, чтобы подготовить весьма солидные и протяженные укрепленные районы. И похоже, что эти районы станут настоящим "могильником" для еще многих десятков единиц бронетехники, которой пытаются снабжать ВСУ страны Европы и НАТО.

Американский полковник в отставке Дик Блэк, ветеран войны во Вьетнаме, написал в своем аккаунте в Twitter, что "стальная стена", как он назвал оборонительные линии, созданные Россией, предотвратила быстрое достижение успеха украинским контрнаступлением. Он написал, что широко анонсированное украинское наступление в самом своем начале наткнулось на подлинную "стальную стену". По его словам, за весь период начавшегося контрнаступления в боях погибло около 7000 человек, и только за одну неделю было уничтожено или безвозвратно потеряно 160 танков и 360 бронемашин (ВСУ), но при этом не было достигнуто никакого "убедительного" результата. "Мы только видим, как горят "Брэдли" и "Леопарды" во многих десятках мест", — написал Дик Блэк и подытожил, что украинцам велят "сражаться до последнего человека", однако в подобных условиях "бесчеловечно посылать личный состав на верную гибель".

Американскому военному словно вторят и старшие аналитики из "Института исследований внешней политики" (FPRI). Они разъяснили Euronews, что опасность для украинцев заключается в том, что они будут сильно измотаны еще до того, как достигнут российской линии обороны. Но к тому же и прорвать эти линии будет "чрезвычайно трудно".

Как подчеркнул один из ведущих аналитиков Института Роберт Ли(Robert Lee), стратегия Москвы на юге (Украины), вероятно, направлена на то, чтобы нанести ВСУ максимально возможные потери, прежде чем Киев подойдет к главной линии обороны России, на расстояние около десяти-пятнадцати километров от нее. Но даже если достигнуть этой линии, нет никакого смысла сражаться на этих оборонительных укреплениях, "где тебя поджидает либо верная гибель, либо риск оказаться окруженным со всех сторон", заключил аналитик.

Другой американский военный деятель, участник войны в Афганистане, ныне телекомментатор и видный политик-республиканец Майк Уолтс (Michael Waltz), представитель республиканцев в Конгрессе от Флориды, также полагает, что прогресс украинских военных в контрнаступлении будет совсем небольшим (если вообще будет), но однозначно принесет ВСУ значительные потери. "Я как бывший офицер бронетанковых войск могу сказать вам, что взламывать эти российские линии обороны будет очень дорого и сложно", — заявил он журналистам. И при этом добавил: "Было бы лучше, если бы украинцы поступили правильно и приберегли предоставленные Западом танки для достижения успеха на каком-нибудь другом направлении".