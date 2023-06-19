Представитель ЕС Тьерри Бретон: Евросоюз поддержит контрнаступление ВСУ, нарастив поставки оружия и боеприпасов

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Евросоюз поддержит контрнаступление украинской армии, нарастив поставки оружия и ускорив отправку военной помощи Киеву. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон.

Представитель ЕС в интервью французской прессе заявил, что в Брюсселе принято решение поддержать контрнаступление ВСУ, не допустив победы российской армии. Для этого страны, входящие в Евросоюз нарастят поставки оружия и боеприпасов Киеву, поскольку в боях большой интенсивности боеприпасы тратятся очень быстро, а техника выходит из строя.

При этом в Европе рассчитывают, что война на Украине продлится еще несколько месяцев и закончится полной победой Киева. Поэтому ЕС готовится удовлетворять потребности Зеленского и киевского режима. Еврокомиссар обещает за следующие 12 месяцев поставить "миллион единиц крупнокалиберного оружия", чтобы это не значило.

Мы продолжим наши усилия по поставкам оружия и боеприпасов. (...) Мы готовимся к тому, что война продлится еще много месяцев или даже дольше

- заявил Бретон.

Пока представитель Ес грезит победами ВСУ, дела у украинской армии складываются не самым лучшим образом. За две недели контрнаступления "бригады прорыва" так и не смогли реализовать первый этап плана, взломав оборону российских войск. Пока ВСУ только несут потери, как в живой силе, так и в бронетехнике, включая поставленную Западом. Это очень беспокоит США и союзников, западная пресса уже прямо пишет, что что-то пошло совсем не так, как рассчитывали в Вашингтоне и Лондоне.