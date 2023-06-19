Египет поставил буксируемые орудия М-46 и Д-30 на шасси

Источник изображения: topwar.ru

В последние годы Египет предпринимает значительные шаги по модернизации и обновлению своего военного потенциала. Одним из направлений деятельности является усиление артиллерии.

Основные работы по модернизации артсистем развернулись на военном заводе №200. Это одно из крупнейших на Ближнем Востоке предприятий по выпуску бронетехники. Ему было поручено поставить на шасси советские буксируемые орудия – 130-мм полевую пушку М46-1М и 122-мм гаубицу Д-30.

М46-1М устанавливается на шасси КрАЗ-6322 и Урал-4320, Д-30 использует в качестве базы Урал-4320.

Мобильная конфигурация орудий позволяет маневрировать на различной местности и эффективно реагировать на меняющиеся условия боя. Усиленная рама и гидравлические стабилизаторы обеспечивают устойчивость при стрельбе, повышая точность и сокращая время на переналадку

- отмечается в издании Military Africa.

Источник изображения: topwar.ru

Пушка М-46 выпускалась с 1948 года и за годы производства прочно прописалась во многих армиях мира. По данным IISS, на хранении российской армии пребывает еще 650 единиц этого оружия. Д-30, принятая на вооружение в 1960 году, в отличие от М-46 остается в строю ВС РФ, главным образом – в десантных подразделениях.