Турецкая оборонка представила новый вертолет Т925

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Турецкая оборонка осуществляет разработку новой винтокрылой машины, получившей обозначение Т925. Занимающаяся ее созданием компания TUSAŞ впервые представила полномасштабную модель данного вертолета. Ее планируется показать на Парижском авиасалоне, который завтра откроет свои двери.

Ранее TUSAŞ создала такие продукты как ударные беспилотники ANKA, AKSUNGUR, вертолет T929. Новая 11-тонная машина T925, которая позиционируется как многоцелевая воздушная платформа, была продемонстрировано в виде полномасштабного макета.

T925 создается на базе T929 ATAK-2, получив ту же трансмиссию и двигательную установку. Первый полет Т925 запланирован на 2024 год. Как заявляется, новый вертолет сможет перевозить 21 человека.

В этом отношении вертолет имеет более высокую грузоподъемность, чем машины S-70 Blackhawk [рассчитана на перевозку 11-12 человек] или AS532 Cougar турецких вооруженных сил

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

В задней части фюзеляжа установлена система пандусов, позволяющая быстро загружать персонал и припасы в вертолет. Габариты грузового отсека дадут возможность перевозить пушку или военный автомобиль. Как говорится на сайте разработчика, скорость полета составит 296 км/ч, дальность – 1000 км.