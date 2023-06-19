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ТАСС

WP: Россия сдерживает продвижение ВСУ, Киеву вряд ли удастся добиться быстрых успехов

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Источник изображения: Iryna Rybakova via AP

Опрошенные газетой специалисты отмечают высокий уровень подготовки Вооруженных сил РФ к украинскому контрнаступлению

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Российские войска сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев вряд ли добьется стремительных успехов. Такое мнение выразила в воскресенье газета Washington Post на основе бесед с экспертами.

По их словам, выстроенная российскими ВС оборонительная линия "уже замедляет наступательные операции и создает серьезные препятствия для украинской армии, заставляя ее пытаться прорываться по узким тропинкам, что позволяет России перегруппироваться и наносить более точные удары", отмечается в статье.

Более чем через неделю после "начала широко разрекламированного контрнаступления Украины", продолжает издание, "появились признаки того, что Украине вряд ли удастся добиться стремительных успехов". По утверждениям самих украинских властей, им удалось вернуть лишь около 100 кв. км территории, говорится в статье. Специалисты отмечают высокий уровень подготовки ВС РФ к украинскому контрнаступлению - они "смогли подготовить резервы, обеспечить артиллерийскую и авиационную поддержку, запастись боеприпасами и топливом", заполучить больше беспилотных летательных аппаратов.

Так, по мнению эксперта по ВС РФ в одном из ведущих американских исследовательских центров RAND Corporation Дары Мэссикот, российская армия чувствует себя уверенно за оборонительной линией. Она подчеркивает, что "много подготовленной для прорыва украинской [военной] техники уже уничтожено, поэтому попытка прорваться через все эти мины - настоящая проблема". "Это [только] первая линия обороны", - указала эксперт, говоря о минах.

Она также отмечает эффективность применения ВС РФ барражирующих боеприпасов Lancet. "Они могут подвезти их, сбросить на технику и вывести ее из строя", - добавила Мэссикот. "Их средства контрбатарейной борьбы стали лучше с точки зрения скорости, с которой они могут принимать решения и наносить удары по украинцам", - указала она.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

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