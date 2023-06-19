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ТАСС

Путин назвал информационную работу одним из самых важных боевых участков

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Владимир Путин на встрече с военкорами
Владимир Путин на встрече с военкорами.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Глава государства призвал военкоров не поддаваться соблазну ставить частные интересы выше государственных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Информационная работа в ходе СВО очень важна, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в закрытой части встречи с военкорами. Он призвал участников встречи не поддаваться соблазну ставить частные интересы выше государственных. Фрагмент общения опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Информационная работа - один из самых важных боевых участков", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что со своей стороны старается реализовывать то, о чем говорят военкоры. "Я буду это делать", - заверил Путин.

"Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время", - напутствовал президент. 

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