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ТАСС

Путин поручил подумать, как можно систематизировать сбор новых идей по СВО

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Глава государства отметил, что "рабочую группу создавать бессмысленно", но "нужно какую-то системную работу наладить"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Отдельная рабочая группа при администрации президента (АП) для систематизации новых идей по спецоперации не нужна, но было бы здорово собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, считает президент РФ Владимир Путин.

Так он в закрытой части встречи с военкорами прокомментировал идею создать рабочую группу из АП, чтобы координировать и систематизировать все новые идеи на фронте. Фрагмент опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства, в частности, отметил, что "рабочую группу создавать бессмысленно", но "нужно какую-то системную работу наладить". "Надо подумать. Создать какую-то группу [при] администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров... Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента... Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим, конечно, было бы очень здорово. Подумайте, пожалуйста, если идеи есть - дайте мне их, ладно?" - сказал Путин.

Он также напомнил "известную сентенцию: хотите загубить дело - создайте рабочую группу". "Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать", - заключил президент. В этой связи он обратил внимание, что представители АП и правительства и так лично посещают новые территории: "[Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей] Кириенко не вылезает оттуда, [вице-премьер] Марат Хуснуллин там постоянно, [вице-премьер - глава Минпромторга Денис] Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно", - перечислил глава государства. "Но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию [идей] осуществлять", - подытожил Путин.

Глава государства также сказал военкорам, через кого ему передавать такие предложения. "У него прямая связь ко мне. Он мне - тык - в любую секунду. Я спать ложусь в полтретьего, он раньше меня уходит с работы, потому он в любую секунду со мной свяжется", - пояснил Путин, однако имя, которое он назвал военкорам, осталось за кадром. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
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