Песков предупредил о наказании за заявления с Украины о желании "убивать русских"

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, хотелось бы, чтобы такие высказывания получили оценку за рубежом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия будет наказывать за слова украинских политиков о желании "убивать русских", русским нельзя угрожать убийством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент программы выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать", - сказал Песков, комментируя высказывания на эту тему советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка и других украинских политиков.

Представитель Кремля отметил, что Подоляк "не является пионером в плане подобных заявлений". "Руководитель военной разведки и члены совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом. Парламентарии в этих странах, они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать", - заключил Песков.