Войти
ТАСС

СМИ: миротворческая миссия африканских стран усиливает позиции Африки в мире

107
0
0
Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

По мнению радиостанции SABC, Африка занимает собственную и во многом неожиданную для Запада позицию

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Поездка миротворческой миссии африканских стран в РФ и на Украину вывела Африку на новые и более важные позиции в современном мире, который все больше становится многополярным. Такое мнение высказала в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC.

По ее словам, Африка все увереннее становится крупным игроком в системе международных отношений, занимая собственную и во многом неожиданную для Запада позицию. При этом принципы независимости и суверенности, которые поддерживают африканские страны, во многом перекликаются с политикой, проводимой Россией и странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Президент России Владимир Путин приветствовал миротворческую миссию стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, в то время как президент Украины Владимир Зеленский представил условия для любого начала мирных переговоров, пишет южноафриканская газета The Sunday Times. По словам издания, Путин заявил африканским лидерам, что ценит их усилия в попытке найти разрешение конфликта на Украине.

В свою очередь малийский новостной портал Abamako отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение миротворческой миссии стран Африки о посредничестве, увидев "обман" со стороны Москвы в разгар контрнаступления украинских сил. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Похожие новости
02.05.2023
США сталкиваются с препятствиями в противостоянии с Россией
18.04.2023
Запад стал для большинства стран "приятелем". Геополитика не будет прежней
22.02.2023
Эксперт считает, что возможности Запада поддерживать режим Зеленского близки к концу
23.06.2022
Саммит БРИКС станет для Запада ясным сигналом: Россия не одинока
18.10.2016
Союз на "пятерку"
31.12.2014
Что доктрина прописала
18.08.2014
Анатолий Исайкин: Россия способна резко поднять боеспособность армии любого государства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник