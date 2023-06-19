СМИ: ракетные удары РФ по Украине заставили Европу тратить миллиарды на обновление ПРО

Как сообщила South China Morning Post, после окончания холодной войны многие европейские страны стали экономить на противоракетных и зенитных системах

ГОНКОНГ, 18 июня. /ТАСС/. Широкое применение ракетного вооружения и беспилотников на Украине заставило страны ЕС выделить миллиарды евро на обновление ПРО и ПВО. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье статье газеты South China Morning Post.

Как отмечает издание, после окончания холодной войны многие европейские страны стали экономить на противоракетных и зенитных системах. "Франция избавилась от восьми из девяти зенитно-ракетных полков", - подчеркивает газета.

Однако кризис на Украине вскрыл острый дефицит систем зенитных ракетных комплексов, а также мощностей по производству противоракет. Как отмечает South China Morning Post, ФРГ планирует выделить на эти цели €100 млрд для усиления соответствующих элементов вооруженных сил, а Франция намеревается заложить такую же сумму на эти цели на период до 2030 года.

Ведущий европейский производитель и разработчик ракетных систем MBDA в последние месяцы подписал контракты на €2 млрд с Францией и Италией на поставку 700 зенитных ракет Aster. Польша потратит €2,2 млрд на 44 пусковые установки и сотни ракет к ним.

Как отметил старший советник базирующегося в США Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнсиан, стремительное укрепление Европой своей ПРО и ПВО является позитивным событием. "Они начали это делать, но в целом далеко еще не продвинулись", - отметил он.

"В следующие пять лет, я думаю, там будет намного больше [прогресса], но это никак не помогает Украине прямо сейчас", - указал эксперт.

Как отметили опрошенные изданием аналитики, производство ракет сейчас является наиболее быстрорастущим рынком в сфере вооружений, однако поставщики все равно не успевают за растущими заказами. По их оценке, на начинающемся на следующей неделе в Париже авиакосмическом салоне в Ле-Бурже будет много обсуждений по противоракетной и противовоздушной обороне.

В прошлом году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"), которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем малого, среднего и дальнего радиусов действия. В частности, для закупок предложены немецкие Iris-T, американские Patriot, а также американо-израильские Arrow-3.

Однако, как отмечает газета, любые попытки стандартизировать системы вооружения в НАТО всегда вызывают противоречия между членами альянса по поводу определения поставщиков, которые получат заказы. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Франция, Италия и Польша отказались.

Кроме того, проект также подвергся критике за то, что он отдает предпочтение поставщикам из США и Израиля, а не развитию европейского ВПК.