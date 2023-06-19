СМИ: Чехия в 2024 году сможет направить астронавта на МКС

Как сообщил портал novinky.cz, правительство республики получило предложение направить чешского астронавта в состав экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Чехия в будущем году сможет направить астронавта на работающую на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в воскресенье новостной портал novinky.cz.

Правительство республики, согласно порталу, получило предложение направить чешского астронавта в состав экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Космическая миссия, как предполагается, должна состояться в предстоящем году при условии, что на ее осуществление будет собрано необходимое количество средств.

Полет на МКС будет осуществлен, как отметил портал, в рамках коммерческой программы Axiom. Чехия за участие в нем своего астронавта должна заплатить примерно 1 млрд крон (около $46 млн). "Мы [правительство] совершенно точно хотим выискивать финансы [для реализации этого плана]", - привел портал слова министра транспорта республики Мартина Купки.

В Космосе до настоящего времени побывал лишь один представитель Чехии - Владимир Ремек. В качестве космонавта-исследователя он осуществил полет по программе "Интеркосмос" со 2 по 10 марта 1978 года на корабле "Союз-28", который пилотировал Алексей Губарев.