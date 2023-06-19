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ТАСС

Первый образец комплекса лечения онкобольных от производителя "Глонассов" появится осенью

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Работа над созданием такого комплекса ведется на протяжении двух лет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый мобильный комплекс лучевой терапии, создаваемый АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" совместно с Томским политехническим университетом и научно-исследовательским институтом онкологии Сибирского отделения РАН, появится осенью текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса ко Дню медика.

"Предприятием госкорпорации "Роскосмос" разработана необходимая конструкторская и технологическая документация. На текущий момент уже стартовало производство мобильного лучевого комплекса. В октябре 2023 года планируется изготовление первого опытного образца", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации уточнили, что работа над созданием такого комплекса ведется на протяжении двух лет. Инициатором и главным исполнителем является спутникостроительная фирма. Предполагается, что он поможет направлять излучение во время операций непосредственно на злокачественную опухоль или ее ложе, при этом здоровые ткани почти не пострадают.

"Проведение технических и клинических испытаний, регистрация аппарата как медицинского изделия и получение разрешения на его применение в медицинско-лечебных учреждениях запланированы на 2025 год", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в перспективе будет запущено серийное производства комплекса.

АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) изготавливает космические аппараты для навигационной системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", геодезической спутниковой системы ГЕО-ИК-2, строит телекоммуникационные спутники на базе платформ "Экспресс-1000" (среднего класса) и "Экспресс-2000" (тяжелого класса).

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