В Санкт-Петербурге спущен на воду очередной патрульный корабль проекта 22120, получивший название «Уфа»

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В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России, церемония прошла на верфи судостроительной фирмы "Алмаз".

Санкт-Петербургкая судостроительная фирма "Алмаз" продолжает строительство патрульных кораблей для пограничников, спуск на воду очередного корабля прошел 15 июня и если бы не делегация из Уфы, прибывшая на церемонию, то узнали бы мы об этом намного позже. "Алмаз" уже традиционно не сообщает ни о закладке, ни о спусках на воду и даже передаче кораблей заказчикам.

Пока никакой информации по новому кораблю нет, скорей всего, "Уфа" станет десятым кораблем данного проекта, построенным на "Алмазе" для пограничников, поскольку аналогичный "Подольск", спущенный на воду в мае этого года, стал девятым. Возможно, что "Уфа" так же как и "Подольск" получила вооружение - 30-мм шестиствольную артиллерийскую установку АК-630. На предыдущих восьми кораблях проекта вооружения не было. Корабль планируют передать пограничникам в конце этого года.

Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Длина корабля – 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Скорость максимальная - 24 уз., экономическим ходом - 14 уз, автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.

Данный проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицируются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга.