ВМС Италии представили новую подлодку AE-90 для специальных операций

Источник изображения: topwar.ru

На днях, на параде в Риме, ВМС Италии представили публике новую подлодку AE-90, рассчитанную на проведение специальных операций.

Как указывается в издании Defensa, в отличие от уже имеющейся на вооружении субмарины Tipo 212 аналогичного назначения, AE-90 отличается меньшими размерами. При этом она больше, чем классические малогабаритные подлодки типа SDV (Swimmer Delivery Vehicle), что дает ей повышенные навигационные возможности, в том числе скорость хода, транспортную вместимость и немалую автономию.

АЕ-90, созданная итальянской компанией Cabi Cattaneo, имеет немного более десяти метров в длину, почти два в диаметре. Она обладает такими интересными деталями, как парой рулей, позволяющих изменять курс и глубину; гидроакустической системой в верхней части носа; двумя гребными винтами, позволяющими перемещаться под водой или на поверхности; тремя люками для доступа экипажа и персонала. На корме находится пусковой аппарат, с помощью которого производится как отстрел торпед и беспилотников, так и выход водолазов.

Источник изображения: topwar.ru

Италия имеет давние традиции проектирования малых подводных лодок такими компаниями, как Cabi Cattaneo, GSE Trieste или M23 SRL. Созданные ими изделия экспортировались в разные страны, но не декларировалось, что они также служат в составе ВМС страны.

Как отмечает автор, несколько лет назад были обнародованы кадры с учений НАТО Dynamic Manta. Тогда на одной из итальянских субмарин U212A были обнаружены опоры в верхней части носа, которые должны были служить для фиксации малогабаритной диверсионной подлодки, аналогичной АЕ-90.