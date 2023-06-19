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Российская компания поуправляет «Стерхом» из космоса

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Олег Мансуров
Олег Мансуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Российская компания SR Space планирует провести эксперимент по управлению летательным беспилотником из космоса. Об этом ТАСС рассказал ее генеральный директор Олег Мансуров.

По его словам, для эксперимента его компания запустит за линию Кармана, считающуюся условной границей между атмосферой и космосом, суборбитальную ракету, которая будет оснащена оборудованием для взаимодействия с летательным беспилотником «Стерх». «Как раз он способен летать до 100 минут на расстоянии до 15 километров. Полезная нагрузка у него порядка 4 килограмм», — сказал Мансуров.

Гендиректор отметил, что в будущем подобная технология позволит из космоса управлять роем летательных беспилотников.

В июне агентство сообщило, что частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о разработке ракеты и ее запуске.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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