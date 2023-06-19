ИМБП разработает электромиостимулятор, который объединит достижения космической медицины

Заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Елена Томиловская отметила, что опытный образец прибора планируется подготовить к концу 2024 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН занимаются созданием электромиостимулятора скелетной мускулатуры для домашнего применения, в котором будут объединены лучшие достижения космической медицины. Об этом ТАСС ко Дню медицинского работника рассказала заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики института Елена Томиловская.

"Новый прибор объединит достижения космической медицины", - заявила Томиловская. По ее словам, опытный образец прибора, который можно будет запустить в серийное производство, планируется подготовить к концу 2024 года.

Томиловская отметила, что в отечественной космической медицине существует два вида электромиостимуляторов для космонавтов. "Один больше направлен на тренировку силовых возможностей мышц и на тренировку больших мышц, которые позволяют нам передвигаться, бегать, поднимать тяжести. Другой же направлен на тренировку выносливости и тех мышц, которые обеспечивают поддержание позы - вертикальной, в положении сидя и так далее. Это принципиально разные схемы стимуляции, которые мы хотим объединить в одном приборе, чтобы в нем было два режима, человек сможет делать обе тренировки", - сказала она.

Возможности прибора

Она рассказала, что новый электромиостимулятор может использоваться в домашних условиях пожилыми людьми, а также теми, кто не имеет возможности заниматься активными физическими упражнениями. "Это люди, которые находятся в условиях изоляции или иммобилизованные в результате травм и заболеваний", - сказала она. Как отметила специалист, прибор также может быть использован для реабилитации перенесших ковид людей, долгое время находившихся "в условиях отсутствия двигательной нагрузки, в условиях изоляции, иммобилизации".

Томиловская сообщила, что сейчас проходят испытания среди пожилых людей, у которых "в анамнезе цереброваскулярные расстройства", а также среди людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Она отметила, что для таких пациентов электромиостимуляция является очень хорошей альтернативой физических нагрузок, поскольку не вызывает увеличения частоты сердечных сокращений и повышения артериального давления.

При этом специалист отметила, что прибор, безусловно, не может полностью заменить ходьбу и физические нагрузки. "Если человек может заниматься активными физическими нагрузками, он должен это делать. Но есть масса людей, которые по разным причинам не имеют такой возможности, именно для них и разрабатывается этот прибор", - заявила Томиловская.

Вес электромиостимулятора будет составлять около 5 кг. На 2024 год запланированы испытания с участием людей, находившихся в течение 7 суток в "сухой" иммерсии (уникальный метод для создания невесомости на Земле). "Эти условия существенно ослабляют мышечную систему. В ходе иммерсии мы будем применять электромиостимуляцию и после недели такого воздействия посмотрим, насколько она помогла предотвратить изменения, которые мы видим в мышцах после такой глубокой двигательной разгрузки", - сообщила Томиловская.