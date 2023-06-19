Войти
ТАСС

СМИ: Израиль не намерен поставлять Киеву летальное оружие

100
0
0
Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля.
Источник изображения: Яндекс.Дзен

По данным Axios, поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в начале следующей недели может обсудить с министром обороны Украины Алексем Резниковым оказание помощи Киеву, однако летальное оружие Израиль поставлять не намерен. Об этом в субботу сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, Галант согласился на разговор с Резниковым, который станет первым после вступления в должность Галанта, по просьбе Министра обороны США Ллойда Остина. В четверг на полях встречи министров обороны стран НАТО Остин встретился с Галантом и предложил ему позвонить своему украинскому коллеге, а также нарастить масштабы помощи Киеву. Галант в свою очередь разъяснил Остину, что Израиль не намерен поставлять Украине какое-либо летальное оружие.

"Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти", - сказал порталу израильский чиновник. Он отметил, что поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. "Администрация Байдена понимает это", - убежден собеседник издания. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
25.03.2022
Война чужими руками
04.03.2022
Il Giornale: Путин 15 лет предупреждал НАТО. Его проигнорировали
10.12.2021
Беспилотники раздувают имперские амбиции Эрдогана
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
27.06.2018
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
01.10.2008
Дроны наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник