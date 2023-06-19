Новая турецкая модернизация танка М60

Как сообщил турецкий ресурс SavunmaSanayiST.com , турецкая компания Roketsan передала сухопутным войскам Турции для проведения испытаний первый опытный образец модернизированного ею старого американского танка М60А3, оснащенного специально разработанной новой башней Modüler Zırhlı Kule (MZK) модульной конструкции с автоматом заряжания. Проект модернизации танков М60А3, обозначаемый TİYK-М60А3, является частью ранее утвержденной обширной программы TİYK (Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması, - "добавление возможностей танкам") модернизации трех типов танков (Leopard 2A4, M60T и М60А3) турецкой армии.

Первый опытный образец танка М60А3, модернизированного по турецкому проекту TİYK-М60А3 с установкой новой башни Modüler Zırhlı Kule (MZK) модульной конструкции разработки турецкой компании Roketsan (с) www.savunmasanayist.com

В рамках проекта TİYK-М60А3 компания Roketsan разработала решение модернизации в виде применения новой модульной башни MZK, изначально создававшейся для некоего неназываемого заказчика для установки в ходе модернизации на танки Т-72, но ранее не получившей реализации. Башня MZK для танка М60А3 сварная, оснащена модульной броней, включающей встроенную динамическую защиту, и обеспечивает значительно больший уровень защищенности по сравнению с существующей башней М60А3. Заявлены защита лобовой проекции башни от ПТУР типа "Корнет" и круговая защита башни от выстрелов РПГ с тандемным зарядом. Также предполагается установка комплекса активной защиты PULAT. Штатная 105-мм нарезная пушка М68 сохранена, но введен башенный автомат заряжания, размещенный изолированно в задней части башни и вмещающий 18 выстрелов. Экипаж танка сокращен до трех человек (в башне, соответственно, находятся два), установлены современные системы управления огнем, наблюдения и связи. На крыше башни размещены панорамные круглосуточные прицелы командира и наводчика и дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль (судя по снимкам, на опытном образце они пока не установлены). Кроме того, устанавливаются информационная система, система предупреждения о лазерном облучении и новые дымовые гранатометы. В итоге общий вес новой башни составляет 13 тонн и меньше веса штатной башни М60А3 (14,5 тонн).

В ходе модернизации танки М60А3 должны также получить усиленную защиту лобовой части и бортов корпуса и противоминную защиту, а также противокумулятивные решетки в задней части корпуса и башни. Устанавливается вспомогательная силовая установка и видеосистема кругового обзора для механика-водителя.

Сейчас турецкая армия имеет, как считается, около 600 танков М60А3, однако нет данных, сколько из них планируется модернизировать в исполнении по проекту TİYK-М60А3. Кроме того, Roketsan надеется на продвижение этого проекта модернизации ряду ближневосточных стран, до сих пор использующих танки серии М60.

Вариант башни MZK, изначально разработанный для советских танков Т-72, сейчас танк предлагается за рубеж. В случае модернизации Т-72 возможен вариант сохранения существующего автомата заряжания (22 выстрела) или, установка решения, аналогичного М60А3 - то есть башни со 105-мм пушкой и нового автомата заряжания, размещенного изолировано за башней на 18 выстрелов.

Другими проектами программы TİYK являются модернизация состоящих на вооружении турецкой армии немецких танков Leopard 2A4 и М60Т (танки М60А1, ранее в 2000-е годы модернизированные по израильскому проекту Sabra Mk II). Планируется модернизировать в вариант, обозначаемый М60ТМ, все 166 остающихся в строю из 170 модернизированных изначально танков М60Т, причем работы по проекту TİYK-M60T уже ведутся. При этом М60ТМ сохранит штатную башню со 120-мм пушкой, но будут установлены новые модули бронирования, защитные решетки, новые прицелы, новый прибор наблюдения механика-водителя, дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль, видеосистема кругового обзора, вспомогательная силовая установка, информационная система, система предупреждения о лазерном облучении танка и новая система пожаротушения. Также предполагается установка комплекса активной защиты PULAT. На 73 танка М60ТМ должна быть установлена система TEPES (Telescopic Periscope System) с размещаемыми на подъемной мачте электронно-оптической станцией и лазерным дальномером.

По проекту TİYK-Leo2 A4 планируется модернизация 331 танка Leopard 2A4 (видимо, всех остающихся в турецкой армии), в том числе 81 на первом этапе и 250 машин на втором (опциональном) этапе. Как можно понять, головным подрядчиком по модернизации по проекту TİYK-Leo2 A4 выбрана компания Roketsan, что означает, что турецкая армия отвергла ранее длительно рекламировавшийся вариант модернизации Leopard 2A4 NG от компании Aselsan. Модернизация по проекту TİYK-Leo2 A4 в общем примерно аналогична по решениям проекту TİYK-M60T, за исключением отказа от установки системы TEPES. В качестве решения для усиления бронирования будет использоваться комплекс пассивной защиты T1 разработки Roketsan, уже установленный на 40 танках Leopard 2A4 армии Турции.

Первый опытный образец танка М60А3, модернизированного по турецкому проекту TİYK-М60А3 с установкой новой башни Modüler Zırhlı Kule (MZK) модульной конструкции разработки турецкой компании Roketsan (с) Roketsan

Вариант модернизации танка М60А3 по турецкому проекту TİYK-М60А3 с установкой новой башни Modüler Zırhlı Kule (MZK) модульной конструкции разработки турецкой компании Roketsan (с) www.savunmasanayist.com

Вариант модернизации танка Т-72А с установкой новой башни Modüler Zırhlı Kule (MZK) модульной конструкции разработки турецкой компании Roketsan (с) Roketsan

Видео (с) Roketsan :