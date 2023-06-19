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Военное обозрение

Одна из португальских компаний-производителей дронов заявила о своём намерении передать Киеву БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Компания-производитель дронов из Португалии под названием Tekever намерена поставить Киеву БПЛА с большой продолжительностью полёта для проведения ВСУ своих наземных и морских операций. Об этом руководство португальской оборонной компании рассказало в беседе с Defense News. Как уточнили там, средства на эти цели будут выделены Международным фондом помощи Украине, учреждённым Великобританией летом прошлого года.

Стоит отметить, что поставки военной техники посредством вышеупомянутого фонда были также профинансированы и другими европейскими государствами, среди которых – Исландия, Дания, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Все эти вооружения, как ожидается, прибудут на Украину уже в следующем месяце.

По имеющимся в распоряжении издания данным, в число беспилотных авиационных систем входит беспилотный грузовой летательный аппарат Malloy T150, разработанный британской компанией Malloy Aeronautics, беспилотник голландского производства DeltaQuad Pro VTOL, способный переносить полезный груз, весом до 1 кг. Среди них числится датский разведывательный БПЛА Astero ISR, наряду с португальским многоцелевым дроном Tekever AR3.

Данный БПЛА оснащён системой запуска с катапульты, он способен находиться в воздухе до 16 часов. Конструкция Tekever AR3 выполнена в конфигурации самолёта вертикального взлёта и посадки VTOL

– заявил один из представителей Tekever в интервью американскому порталу.

Для справки: Tekever AR3 – малый беспилотник с большой продолжительностью полёта, предназначенный для осуществления наблюдения в широкой зоне при проведении как наземных, так и морских операций. Его максимальная полезная нагрузка достигает 4 кг, крейсерская скорость дрона составляет от 75 до 90 км/ч в зависимости от нагрузки. Также он может осуществлять посадку с помощью парашюта.

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