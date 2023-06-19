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Военное обозрение

Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Rafael намерена продемонстрировать в текущем месяце ракету-перехватчик Sky Sonic, предназначенную для борьбы с гиперзвуковыми целями. Пока же был выложен ролик, на котором показана данная ЗУР.

Как указывается в пресс-релизах компании, новая ЗУР способна поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость 10 Махов. Это достигается за счёт высокой маневренности и скорости перехватчика. Система наведения способна отслеживать цели с низкой радиолокационной сигнатурой и очень высокой скоростью хода.

Компания выложила анимированный видеоролик, на котором показано поражение Sky Sonic целей, напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8, способные достичь хода, превышающего в три раза скорость звука.

Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

Нет системы, которая могла бы бороться с нашей ракетой или соответствовать ей

- заявили официальные лица страны.

Применяемая в настоящее время израильская противоракета Arrow-3 или американский THAAD не в состоянии на текущий момент устранить такие угрозы. Средства, способные противодействовать ракетам типа Fattah, находятся на стадии разработки. Sky Sonic должен стать адекватным ответом на возникший дисбаланс.

Пока не раскрыты ТТХ новой израильской противоракеты, можно предположить, что она является двухступенчатой, и ее боевая часть должна достигать гиперзвуковой скорости.

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Израиль
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1 комментарий
№1
19.06.2023 01:23
Недавно Иран заявил о создании гиперзвукового оружия . Ну а это - ответ Израиля на то заявление . И то и другое мягко говоря , преувеличение и фантазии... знаете , как ребенок встает на цыпочки , чтобы показать , что он уже подрос . Здесь что-то похожее. Даже если Иран создал свою баллистическую ракету средней дальности на твердом топливе , что конечно успех, то это отнюдь не гиперзвуковое оружие. Нужен управляемый полет с работой двигателя на всем протяжении полета в земной атмосфере ( хотя бы не выше 40 км , а лучше до 20 км) со скоростью не менее 6 М ( 2 км /сек). Вот тогда это настоящий гиперзвук. По большому счету этому требованию полностью отвечает только российский Циркон. Там нужно решать такие не тривиальные задачи !!! Что там Нобелевская премия ... тьфу. США 15 лет бьются с их опытом и ресурсами - и все мимо... РЕБЯТА с Сиона , у вас просто легкое головокружение от ожидаемых успехов в далеком будущем... Я не знаю , но мне кажется , три ключевых задачи - двигатель , материалы покрытия (лететь то придется в огненном шаре !) и связь с изделием через этот шар... И из трех - материалы, может, наисложнейшая . В СССР были огромные заделы по этой науке , может только поэтому нам удалось оторваться от США на десятилетия вперед ... Спасибо безымянным советским ученным !
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