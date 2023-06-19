Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет

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Израильская компания Rafael намерена продемонстрировать в текущем месяце ракету-перехватчик Sky Sonic, предназначенную для борьбы с гиперзвуковыми целями. Пока же был выложен ролик, на котором показана данная ЗУР.

Как указывается в пресс-релизах компании, новая ЗУР способна поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость 10 Махов. Это достигается за счёт высокой маневренности и скорости перехватчика. Система наведения способна отслеживать цели с низкой радиолокационной сигнатурой и очень высокой скоростью хода.

Компания выложила анимированный видеоролик, на котором показано поражение Sky Sonic целей, напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8, способные достичь хода, превышающего в три раза скорость звука.

Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

Нет системы, которая могла бы бороться с нашей ракетой или соответствовать ей

- заявили официальные лица страны.

Применяемая в настоящее время израильская противоракета Arrow-3 или американский THAAD не в состоянии на текущий момент устранить такие угрозы. Средства, способные противодействовать ракетам типа Fattah, находятся на стадии разработки. Sky Sonic должен стать адекватным ответом на возникший дисбаланс.

Пока не раскрыты ТТХ новой израильской противоракеты, можно предположить, что она является двухступенчатой, и ее боевая часть должна достигать гиперзвуковой скорости.