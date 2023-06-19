Стало известно о летних планах НАТО: приглашения Украины в альянс не будет

Встреча западных союзников оставит эту разрушенную войной страну практически ни с чем, утверждают в Foreign Policy. Члены НАТО не планируют приглашать Украину ни в июле, когда пройдет ежегодный саммит альянса, ни в какие-либо другие конкретные сроки.

Начиная с 2008 года, когда НАТО официально поприветствовала стремление Украины стать ее членом на саммите в Бухаресте, Киев находится в зале ожидания этой организации. Теперь, когда Россия проводит свою специальную военную операцию на ее территории, Украину просят подождать еще. Однако никто не называет конкретных сроков, когда она наконец сможет войти в альянс, членство в котором Киев расценивает как едва ли не "последний шанс защитить свой суверенитет".

Изданию Foreign Policy стало известно, что Украина не получит приглашения вступить в ряды НАТО на ежегодном саммите альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. Вместо этого союзники занимаются разработкой пакета мер, который включает "неполное членство" и такие гарантии безопасности, которые, по мнению Киева, очень далеки от того, что ему действительно нужно.

Министры обороны стран НАТО собрались на этой неделе в Брюсселе, чтобы обсудить, как им усилить поддержку Украины, которая в настоящее время пытается вести контрнаступление. Эта встреча представляет собой подготовку к саммиту в Вильнюсе, где лидеры НАТО объявят о своих долгосрочных обязательствах перед "незалежной".

При том, что члены НАТО всеми силами стремятся показать свое единство в поддержке Украины, они не хотят предоставлять этой стране полный пакет гарантий безопасности в разгар военного конфликта. Они боятся, что в случае принятия Украины в члены альянса им придется стать активными участниками продолжающегося конфликта и воевать вместе с украинскими солдатами, поскольку статья 5 Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на весь альянс в целом, и обязывает всех его членов взять в руки оружие и защищать друг друга.

В Брюсселе говорят, что нежелание принимать Украину в ряды НАТО по большей части объясняется опасениями, что президент России Владимир Путин может пойти на эскалацию и использовать вступление Киева в альянс в качестве предлога для нанесения ядерного удара. Есть отчетливое ощущение, что крупные члены НАТО по-прежнему предпочитают действовать осторожно и не хотят проверять на себе, насколько решительно настроен Владимир Путин.

"Сейчас много неопределенных моментов, и некоторые страны не хотят связывать себя обязательствами", – сказал в интервью Foreign Policyпосол Юри Луйк (Juri Luik), постоянный представитель Эстонии в НАТО.

"Мы просто не знаем, чем закончится этот конфликт", – отметил другой дипломат, попросивший не называть его имени.

Судя по всему, среди членов НАТО, включая некоторые страны Балтии, существует широкий консенсус насчет того, чтобы пока не приглашать Украину стать полноправным членом альянса. Однако в адрес более крупных государств альянса все же звучит критика в связи с тем, что они не готовы пообещать Украине даже "дорожную карту", то есть план ее присоединения к блоку после окончания конфликта на ее территории. Изданию Foreign Policy стало известно, что на саммите в Вильнюсе Украине даже не назовут никаких конкретных сроков.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ускоренному вступлению его страны в НАТО в сентябре 2022 года после того, как Россия провела референдум и присоединила четыре украинские области. Он даже пригрозил, что он может отказаться от участия в Вильнюсском саммите, если Украине не дадут "сигнал" о том, что после завершения текущего конфликта она пополнит ряды членов альянса. Дипломаты НАТО активно обсуждают возможные гарантии безопасности, чтобы развеять опасения Украины, и говорят, что их окончательный вариант может быть обнародован на саммите в Вильнюсе.

Как и всегда, внутри НАТО сохраняется масса разногласий. Соединенные Штаты и Германия стараются сфокусироваться на ситуации "здесь и сейчас" и настаивают, что основное внимание необходимо сосредоточить на текущем конфликте, а не каких-то гипотетических будущих нападках России. Между тем страны Центральной и Восточной Европы настаивают на разработке последовательного плана вступления Украины в НАТО и на предоставлении ей обязательных гарантий безопасности, а не просто заверений в готовности оказать ей военную поддержку вроде той, которую она получает сейчас. "Ничто, кроме полноценного членства Украины в НАТО, не остановит Путина", – добавил Луйк.

Алина Фролова, бывший заместитель министра обороны Украины, заявила, что в промедлении с украинской "дорожной картой" виновата политика США. "Насколько мне известно, Соединенные Штаты возражают, – сказала она в беседе с Foreign Policy. – Там все еще считают, что [предложив Украине "дорожную карту"] они могут спровоцировать Россию".

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В настоящее время члены НАТО активно обсуждают, какие именно гарантии безопасности они могут предложить Украине – как в рамках структур альянса, так и посредством двусторонних соглашений, – чтобы отправить Киеву убедительный сигнал поддержки. На этой неделе Джулианна Смит (Julianne Smith), представитель Соединенных Штатов при НАТО, изложила основные моменты дискуссий внутри альянса. По ее словам, НАТО занимается разработкой пакета мер для Украины, который включает "не только меры практической поддержки, призванные помочь ей в защите территориальной целостности", но и "меры, связанные с решением более долгосрочных вопросов, таких как модернизация, стандартизация, обеспечение оперативной совместимости и выработка планов относительно того, какого рода вооруженные силы будут у нее в дальнейшем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что саммит в Вильнюсе сблизит Украину с НАТО благодаря многолетней программе оказания стране помощи в переходе от "доктрин, техники, стандартов советской эпохи к доктринам, технике и стандартам НАТО".

Отдельные государства планируют предложить Украине двусторонние соглашения о долгосрочной поддержке вне рамок НАТО. Изданию Foreign Policy стало известно, что Германия, возможно, готова обсуждать идею отправки на Украину дополнительных средств обороны, чтобы та могла защищать свои территории, и не исключает возможности отправки на Украину своих военных инструкторов, когда конфликт закончится и настанет удобный момент. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением по типу военного финансирования и обмена разведданными, которые Израиль получает от Соединенных Штатов. "Франция готова подписать с Украиной соглашения, предоставляющие ей гарантии безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе, о чем заявили наши лидеры в совместной декларации на 36-м франко-британском саммите", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Франции. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже заявил, что его страна поддерживает идею создания долгосрочных механизмов обеспечения безопасности Украины, хотя и не уточнил, какими они могут быть.

Администрация Зеленского в сотрудничестве с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном разработала концепцию под названием "Киевское соглашение о безопасности" в качестве приемлемого выхода из затруднительной ситуации, в которой оказались страны НАТО. В этом документе говорится, что до тех пор, пока Украина не станет полноправным участником альянса, несколько сильнейших членов НАТО могут взять на себя обязательства по обеспечению военной защиты Украины в случае гипотетического нападения России.

"Это было бы чем-то вроде статьи 5, но вне рамок НАТО, — объяснил Пьер Арош (Pierre Haroche), преподаватель кафедры международных отношений и международной безопасности в Лондонском университете королевы Марии. – Это была бы своего рода специальная группа в составе стран, выразивших свою готовность, то есть Соединенных Штатов, Франции, Германии, Польши и государств Восточной и Центральной Европы, – своего рода коалиция желающих".

Однако кроме Польши, которая, по словам Расмуссена, будет готова отправить свои войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киеву не будут предложены существенные гарантии безопасности, пока никто из крупных членов альянса не выразил намерения послать своих солдат или самолеты на защиту украинского суверенитета.

На основании того, о чем тяжеловесы НАТО говорили в своих публичных заявлениях – и в беседах с репортерами Foreign Policy, – можно сделать вывод, что, хотя они готовы предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения, обеспечить военную подготовку украинских солдат и поспособствовать укреплению ее оборонной промышленности. А вот гарантии отправки военной авиации или военнослужащих НАТО на территорию Украины вообще не рассматриваются.

При этом один высокопоставленный дипломат отметил, что политика, направленная на то, чтобы вооружить Украину до зубов, ошибочна, объяснив это тем, что Украина – не Израиль. "Во-первых, у Израиля есть ядерное оружие, – сказал он. – Во-вторых, главный враг Израиля – это Иран, а не Россия, самая большая страна в мире. Стратегия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не дать Ирану обзавестись ядерным оружием, тогда как Россия уже давно является ядерной державой". Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1994 году в соответствии с условиями Будапештского меморандума.

Одним из результатов саммита в Вильнюсе также станет укрепление политических отношений. Государства-члены решили повысить статус Комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина, что, по их словам, позволит Зеленскому в случае необходимости в любое время созвать совет для получения помощи.

Украинцы говорят, что они благодарны за любую поддержку и улучшения, которые НАТО готова им предложить. По словам Фроловой, если бы страны НАТО согласились предоставить современные системы обороны для защиты всей территории Украины в той мере, "в которой в настоящее время защищен Киев", это было бы "хорошо". Но некоторые украинцы все же испытывают разочарование и говорят, что значительная часть вильнюсского пакета очень похожа на то, что ей предлагали ранее. Обещания касательно "членства в НАТО понятны, а все остальное зависит от того, как хорошо вы умеете вести переговоры", добавила Фролова.

Тем временем в странах Центральной и Восточной Европы нарастает недовольство, поскольку они рассматривают поведение России в отношении Украины как угрозу и для их собственного суверенитета и считают, что более крупные государства НАТО сознательно стараются сделать гарантии безопасности для Украины как можно более размытыми. Мол, они стремятся защитить только себя, продолжая подчеркивать свою приверженность обещанию, данному на саммите в Бухаресте 2008 года (что Украина в конце концов станет членом НАТО), и говорят, что это случится не сейчас и не в обозримом будущем.

Автор статьи: Анчал Вохра (Anchal Vohra) – обозреватель журнала Foreign Policy из Брюсселя, освещающая ситуацию в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.