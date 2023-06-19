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Интерфакс-АВН

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, собирается ли он облегчить для Украины путь вступления в НАТО.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует в субботу пресс-пул Белого дома.

Байден также раскритиковал переброску РФ тактического ядерного оружия в Белоруссию. "Я комментировал это уже много раз. Это абсолютно безответственно", - сказал президент США.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за отправки Россией ТЯО в Белоруссию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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