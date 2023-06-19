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Военное обозрение

Детище Британии, Италии и Японии: названы примерные сроки создания прототипа истребителя TEMPEST

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Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство Британии сообщило о примерном сроке получения демонстрационного прототипа истребителя нового поколения, получившего обозначение TEMPEST.

Планируется, что этот срок - 2027 год. А вот, когда этот самолёт появится уже в рабочем варианте - отдельный вопрос, на который пытаются ответить производители.

Планы о разработке новой машины были анонсированы 6 месяцев назад, когда Британия, Италия и Япония страны объединили свои программы истребителей следующего поколения. Проект получил совместное название GCAP («глобальная боевая воздушная программа»). Общее детище компаний BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi должно быть готово в 2035 году.

На текущий момент между странами в рамках данного проекта еще не налажены партнерские отношения, в связи с чем ведутся соответствующие переговоры.

Как указывается в издании Nikkei Asia, новый истребитель планируется оснастить двумя турбовентиляторными двигателями EJ200, которые также используются на самолетах Eurofighter Typhoon. Заявлено, что уже ведутся испытания катапультного кресла и тестируется в виртуальном режиме аэродинамика борта с учетом выбранной силовой установки.

В ответ на заявления критиков, усомнившихся в амбициозных сроках реализации программы, британские подрядчики, участвующие в создании самолета, высказали уверенность, что активное использование цифровых технологий при проектировании машины позволит приблизить дату её разработки и снизить возможные риски.

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Страны
Италия
Япония
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems
Leonardo
Проекты
Истребитель 5 поколения
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