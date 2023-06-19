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Военное обозрение

«Надводные беспилотники ВСУ показали малую эффективность»: в польской прессе оценили урон ВМФ РФ от морских дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Передавая киевскому режиму морские ударные беспилотники, Запад рассчитывал, что они смогут нанести существенный урон корабельному составу ВМФ РФ, несущему боевую службу в Черном море. Однако, как в случае и с другими военными изделиями «цивилизованного мира», надводные БПА не смогли стать «чудо-оружием», способным оказать критическое влияние на ход вооруженного конфликта.

Используемые Украиной надводные морские дроны не показали такой эффективности, как предполагалось. БПА неоднократно атаковали российские корабли и инфраструктуру, однако их эффективность пока ничем не подтверждена. Потому что нужно обязательно знать, зачем, когда и как их использовать

- считают в польском издании Defence24, оправдывая, как это принято, продемонстрированную ВСУ низкую боевую ценность западных изделий некомпетентностью украинских военных.

Как поясняет автор, задокументированы три случая попадания в корабли морских беспилотников: атака фрегата проекта 11356Р и тральщика проекта 266М (октябрь 2022 года) и разведывательного корабля «Иван Хурс» проекта 18280 (май 2023 года). Однако никаких повреждений или потерь не зафиксировано:

Русские лишь хвастаются тем, сколько из плывших в их направлении лодок им удалось уничтожить.

На фоне наблюдаемого бума в развитии БПА на Западе ожидалось, что они в скором времени будут господствовать на море.

Однако пока что не оправдались прогнозы о том, что на поле боя будущего почти полностью будут доминировать беспилотники – подводные, надводные, воздушные и наземные

- отмечается в польской прессе по поводу недавних западных оценок.

Но автор считает, что нельзя совершенно сбрасывать со счетов морские БПА-камикадзе, так как они прекрасно подходят для внезапных атак, например, в рамках диверсии, или для нарушения коммуникаций, как это делает Иран.

С его слов, Россия также продемонстрировала возможность применения беспилотников, атаковав в феврале 2023 года мост в районе Затоки в Одесской области. В этой связи автор опасается нападения на места стоянки польского флота в портах Гдыня и Гданьск.

Российские беспилотники-камикадзе могут нанести огромный ущерб ВМС Польши. Поэтому малая эффективность украинских БПА вовсе не означает, что подобные надводные лодки бесполезны

- делает вывод автор.

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Иран
Польша
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Украина
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