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ТАСС

Новый радиолокационный сенсор для выявления малых БЛА впервые покажут на МВМС-2023

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Логотип научно-производственной фирмы "Микран".

По данным разработчика, комплекс является полностью автоматическим и не требует специальной подготовки оператора, а малые габариты позволяют устанавливать его в любых условиях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Компания "Микран" впервые продемонстрирует на XI Международном военно-морском салоне (МВМС) новейшую разработку в сфере безопасности - радиолокационный сенсор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "НОРД-А", в том числе малых дронов. Об этом сообщается на сайте МВМС-2023.

"Компания "Микран" впервые продемонстрирует свою новейшую разработку в сфере безопасности - радиолокационный сенсор для обнаружения БЛА "НОРД-А". Дополнительно на стенде будут представлены флагманские линейки в области СВЧ-электроники и связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что сенсор подходит "для выявления даже малых БЛА".

По данным разработчика, комплекс является полностью автоматическим и не требует специальной подготовки оператора, а малые габариты позволяют устанавливать его в любых условиях. Комплекс обнаружения, состоящий из сенсора, ПК и управляющего ПО, позволяет проводить круглосуточный всепогодный радиолокационный мониторинг охраняемого участка воздушного пространства и отслеживать наземные и надводные цели. В состав системы легко интегрируются телевизионные средства распознавания, а также системы противодействия авиабеспилотникам.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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