Военный эксперт описал способ уничтожения опорного пункта ВСУ БТР-камикадзе

Полковник в отставке военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, каким образом бронетранспортер-камикадзе уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военнослужащие установили на начиненную взрывчаткой технику систему управления и произвели наводку по радио. В разговоре с NEWS.ru эксперт похвалил стратегию российских бойцов, назвав ее остроумной и эффективной.

«Командиры наблюдают за полем боя со специального оборудования и, когда видят цель, набирают специальную программу на этом оборудовании для поражения цели», — описал действия военных Литовкин, объяснив, что это делается для того, чтобы обезопасить себя от встречного выстрела.

Эксперт рассказал, что в БТР была помещена фугасная авиабомба ФАБ-100. Он также предположил, что машина могла быть трофейной.

В заключение полковник в отставке отметил, что эффективнее всего в роли камикадзе можно использовать дроны или самолеты.

В субботу, 17 июня, Министерство обороны доложило, что российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом БТР МТ-ЛБ .

«Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонны тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери», — рассказал командир инженерного взвода с позывным Барнаул.