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ТАСС

Дания заявила о готовности предоставить Украине истребители

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F-16 ВВС Дании
Истребители F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Reuters

При этом и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен добавил, что передача произойдет в том случае, если другие страны тоже согласятся на этот шаг, а США одобрят его

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Копенгаген готов передать Киеву истребители F-16, хотя и с некоторыми условиями. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, выступая на политическом фестивале "Фолькемёдет" на острове Борнхольм.

Ранее было объявлено, что Дания в ближайшем будущем начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 и обслуживать их. "Это первый шаг в развитии современной украинской авиации, - приводит слова политика телеканал TV2, - <...> следующим шагом, конечно же, станет вопрос о фактической передаче боевых самолетов Украине. Украине как никогда нужны самолеты, если она хочет победить. Это касается и датских истребителей F-16".

Передача произойдет в том случае, если другие страны тоже согласятся на этот шаг, а США одобрят его. "Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты: если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их, требуется коалиция стран. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F-16 - это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы [это решение] не поддержали", - заявил исполняющий обязанности министра. 

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Страны
Дания
США
Украина
Продукция
F-16
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