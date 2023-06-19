Гвианский космический центр намерен сократить 190 сотрудников

Это позволит повысить конкурентоспособность, считает глава ГКЦ Мари-Анн Клер

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Руководство Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане объявило о сокращении 190 человек после прекращения запусков российских ракет-носителей "Союз" и неудачного старта европейской Vega-C. Об этом глава ГКЦ Мари-Анн Клер сообщила Agence France Presse.

"Эти сокращения позволят повысить конкурентоспособность", - пояснила она. Она напомнила, что два года назад руководство ГКЦ рассматривало вопрос об увольнении 300 сотрудников.

Сокращения затронут персонал 40 компаний, работающих в центре. В общей сложности в них занято около 1,6 тыс. человек. Как отмечает агентство, на космодроме "царила мрачная атмосфера" после прекращения запусков российских "Союзов", неудачного первого коммерческого пуска ракеты Vega-C и постоянных отсрочек начала эксплуатации новой ракеты Ariane 6. Утверждается, что сокращения связаны с тем, что для эксплуатации Ariane 6 не требуется большое число сотрудников.

В течение 2023 года с космодрома Куру планируется осуществить лишь четыре запуска, что вдвое меньше обычного. 14 июня генеральный директор оператора космических полетов Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter сообщил, что эксплуатация Ariane 5 будет завершена после пуска, намеченного на 16 июня, однако он был перенесен на неопределенный срок из-за технических проблем. Запуск должен был стать 117-м за все время использования данных носителей.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Носители относятся к тяжелому классу и позволяют выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году.

В настоящее время разрабатывается новая ракета Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при конструировании ракеты.