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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

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Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Политолог Джаралла назвал слова Путина о ядерном оружии сигналом Западу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Тезисы президента России Владимира Путина о ядерном оружии являются ответным сигналом Западу на рост агрессивности западных стран, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создаётся угроза существованию российского государства, независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создаётся для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.



"США проводят несколько масштабных учений, в том числе и с задействованием ядерных сил. Явно они пытаются угрожать. И вот им был дан ответ. Угрозы со стороны Запада увидели, послали ответный сигнал, теперь ждём реакции адресатов. Президент России Владимир Путин вновь продемонстрировал высший класс международной политики", - сказал Джаралла.

По его словам, в последнее время вырос градус агрессивности со стороны Запада, неизбежное поражение украинских войск активизировало воинственные настроения, особенно со стороны стран, которые в военном плане мало что из себя представляют.

"Тезисы президента России о ядерном оружии расставили все точки в дискуссии, которая бушевала несколько дней в экспертном сообществе. Президент фактически подтвердил принципиальные моменты по отношению к применению ядерному оружию. И указал, что условий для его применения сейчас нет. Казалось бы, это закрыло вопрос. Но, думается, что мы стали свидетелями события, о котором будут рассказывать в учебниках истории", - сказал Джаралла.

Ранее президент РФ в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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