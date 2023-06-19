Ходаковский представил свою «шкалу» мотивированности российских войск в зоне спецоперации

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В настоящее время ситуация со снарядами и оружием в зоне проведения специальной военной операции является «стабильно-положительной», нехватки боеприпасов не ощущается. Об этом пишет заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.

Как отмечает известный в Донецкой Народной Республике командир, хватает и численности личного состава в большинстве частей. Но иногда не хватает мотивированности. Речь идет о настроениях среди личного состава, их понимании целей спецоперации, готовности сражаться с противником и рисковать жизнью.

Добровольцы - кадровые - мобилизованные, - примерно в таком порядке выстраивается шкала мотивированности

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале, выстраивая собственную «шкалу» мотивированности российских войск.

Как отмечает бывший командир бригады «Восток», мотивированность в текущей ситуации – дело не замполитов, а всей страны. Из этого поста Ходаковского следует, что «вся страна», а это государственные власти в первую очередь, «лидеры общественных мнений», средства массовой информации и так далее, должны обеспечить формирование надлежащей мотивированности военнослужащих и не только их, но и всех граждан России, включая тех, кто может стать потенциальным военнослужащим, кто работает в различных отраслях промышленности, в других сферах, и может приносить свою пользу фронту.

Мотивированность добровольцев понятна – это те люди, которые идут на службу добровольно, из идейных соображений. Контрактники отрабатывают зарплату, но это не означает, что деньги должны у них превалировать в мотивационной шкале. Наконец, с мобилизованными все еще сложнее, поскольку многие из них не собирались участвовать в боевых действиях, были оторваны от привычной гражданской жизни, и вот на эту группу военнослужащих стоит обращать особое внимание