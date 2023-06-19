Войти
РИА Новости

Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

120
0
0

Минобороны показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7.

На кадрах показано, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции войск Украины. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон.

Как уточнили в Минобороны, российские дроны работают на южно-донецком направлении.

"Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - сообщили в министерстве.

FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.08.2022
Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны
01.02.2021
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
21.10.2020
Джавелиновый пшик
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
09.07.2014
Выставка MILEX отражает основные тенденции и перспективы мирового рынка вооружений
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник