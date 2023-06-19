Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

Минобороны показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7.

На кадрах показано, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции войск Украины. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон.

Как уточнили в Минобороны, российские дроны работают на южно-донецком направлении.

"Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - сообщили в министерстве.

FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.