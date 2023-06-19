Владимир Путин: НАТО все больше втягивается в конфликт на Украине

ЦАМТО, 16 июня. Ниже приведены три ответа президента России Владимира Путина на вопросы модератора дискуссии на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума Дмитрия Саймса, касающиеся ситуации на Украине и вокруг Украины.

В.Путин: …Война на Украине, на юго-востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе. Но я вынужден напомнить: авиация, танки, артиллерия были применены против Донбасса. Это что, если это не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры, контрпартнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами. И это вынудило нас использовать Вооруженные Силы в попытке прекратить эту войну.

И если кто-то пытается с больной головы на здоровую все перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Мы-то знаем, с чего все началось.

Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать и публично совсем недавно об этом сказали, признались, по сути. И со стороны украинских властей, и со стороны европейцев публично об этом сказали. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные Силы, признать независимость, а потом и ответить на просьбу Донецкой и Луганской республик о принятии в Россию, а потом оказать им военную помощь в попытке прекратить это вооруженное противостояние. Это первое.

Второе. Конечно, мы видим, что западные страны предпринимают максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя, стратегическое причем поражение, делают для этого все, что в их силах. Мы прекрасно это видим. Но мы поставили перед собой определенные задачи, связанные с денацификацией этих территорий, связанные с демилитаризацией.

Что касается демилитаризации… Ведь, смотрите, скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, и все, что используют, это все извне привносят, но так долго не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год, а по наиболее востребованным образцам увеличение в десять раз, и происходит дальнейший рост. Предприятия работают в две, в три смены, а некоторые днем и ночью. И это говорит нам о том, что запас прочности у нас очень большой.

Что происходит с этим так называемым контрнаступлением? Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается – вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая – для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей – вот что важно.

Действительно, потери у них очень большие, примерно больше даже, чем один к десяти по сравнению с российской армией. Это факт. По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники, где-то сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин различного класса (с начала контрнаступления 4 июня – прим. ред.). Я уж сейчас не говорю про личный состав, это нужно, чтобы Министерство обороны само озвучивало. Но, повторяю, самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные.

Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка на так называемом Времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков. Там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же как и на других направлениях, в этом я не сомневаюсь…

В.Путин: …НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Ну о чем мы говорим, поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, сегодня я уже говорил о том, что на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое, и вчера были "Леопарды". Они горят. Также будут гореть и F-16, сомнений нет.

Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт.

Что касается западных лидеров, Вы знаете, я никогда не даю никаких оценок своим коллегам. Как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю, это некорректно.

Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего же никогда не говорю. Но единственное, что вызывает мое полное неприятие, – как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев вне зависимости от этнической принадлежности того или другого человека? Вот в чем все дело, это самое главное...

В.Путин: …На текущий момент 30 проц. поставленной (западными странами – прим. ред.) тяжелой бронированной техники уничтожено. Имеются в виду не только "Брэдли" и "Леопарды", а общее количество (поставленной Западом бронетехники – прим. ред.). Это 218 танков, в том числе и "Леопарды", и 418, по-моему, бронированных машин, из них и "Брэдли" в том числе, – это по количеству. Но нет сомнений в том, что этот процесс дальше будет продолжаться.

Лучше бы они пошли по другому пути и искали мирные средства разрешения спора, но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как это у них получится. Пока не получается, и вряд ли получится.

Полная стенограммы выступления В.Путина на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума и ответов на вопросы размещена на сайте Кремля.