Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков

Шойгу на танковом заводе в Омской области обратил внимание на повышение защиты экипажей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей танков и огнеметных систем при их подготовке к отправке в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сказал он.

В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.

"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - уточнил Шестаков.