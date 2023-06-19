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РИА Новости

Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу на танковом заводе в Омской области обратил внимание на повышение защиты экипажей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей танков и огнеметных систем при их подготовке к отправке в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сказал он.

В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.

"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - уточнил Шестаков.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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