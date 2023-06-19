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РИА Новости

Шойгу поставил задачу выпускать больше танков и огнеметных систем

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Танк Т-90
Танк Т-90.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Глава Минобороны Шойгу проверил арсеналы в Омской области и выполнение Гособоронзаказа

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — говорится в релизе.



На предприятии министру, в частности, показали автоматическую линию по сборке гусениц. Руководитель завода доложил, что благодаря оптимизации производственных мощностей за последние месяцы выпуск продукции по всей номенклатуре увеличился в разы.

Особое внимание глава Минобороны уделил повышению защищенности экипажей боевых машин. По словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майора Александра Шестакова, все бронемашины доработаны с учетом этих требований. Технику уже погрузили на платформы для отправки в войска, добавил он, пояснив, что модули комплексной бронезащиты поедут эшелоном вместе с танками, а устанавливать их, учитывая габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.

Кроме того, Шойгу побывал на арсенале, где военную технику ремонтируют и готовят к отправке в зону спецоперации. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что с этой базы уже отправили свыше четырех тысяч артиллерийских установок и в ближайшее время подготовят еще более 700.

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