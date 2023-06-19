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Военное обозрение

Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

План Североатлантического альянса по развитию производства вооружений для Украины не был принят из-за позиции Испании, которая его заблокировала. Об этом сообщает издание Euractiv.

Как стало известно, главной причиной такого решения испанских властей стало то, что военно-промышленные компании Испании не стали приглашать на встречу министров обороны стран альянса с ведущими игроками европейского оборонного комплекса. НАТО планирует вложить крупные средства в ведущие компании-производители оружия, чтобы затем передавать оружие Украине.

В Североатлантическом альянсе рассматривают вопрос максимального наращивания производства боеприпасов для нужд ВСУ. Для этой цели планируется задействовать многие компании европейского военно-промышленного комплекса. Но, как оказалось, есть более привилегированные и менее привилегированные компании, что свидетельствует о неравенстве стран-участниц альянса.

Вероятно, что действия Испании могут заставить руководство НАТО пойти на некоторые шаги в сторону испанских компаний, например – подключить к производству боеприпасов в ограниченном количестве одну или несколько испанских компаний, но так, чтобы это не задевало интересы крупных компаний из Германии или Франции.

Ранее ряд государств, входящих в состав Североатлантического альянса, пообещал организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Среди них - Дания, Нидерланды и Великобритания.

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США
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Франция
Продукция
F-16
Проекты
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