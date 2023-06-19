Карабин GROT пришел на замену АК: в Польше до сих пор доводят до ума основное оружие территориальной обороны

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Польские власти держат уверенный курс на «десоветизацию» боевого арсенала своей армии, постепенно отказываясь от изделий времен СССР в пользу оружия, соответствующего, как утверждается, «высоким стандартам НАТО». Одной из жертв этой политики стал автомат Калашникова.

С 2017 года АК постепенно вытесняется в вооруженных силах винтовкой GROT местного производства, которая к настоящему времени стала основным штурмовым карабином в польской армии. На текущий момент в ВС Польши эксплуатируется более 80 тыс. винтовок в версиях А0, А1 и А2; свыше 38,5 тыс. карабинов состоят на вооружении войск территориальной обороны, став ее основным стрелковым оружием.

При этом изделие, разработанное в 2007 году, до сих пор не доведено до ума, в связи с чем состоится уже третья по счету конференция GROTowisko, на которой военные пользователи, разработчики, аналитики и энтузиасты в очередной раз проведут практические стрельбы и обсудят недоработки этого оружия и пути их исправления.

Важно совершенствовать конструкцию оружия. Конференция предназначена для укрепления доверия и создания каналов связи между пользователями и инженерами

- отмечается в издании Defence24.

Как указывается, данное мероприятие будет носить закрытый характер «в основном в целях безопасности ее участников». Хотя, возможно, что военное ведомство, перейдя на новую винтовку, просто не желает, как говорится, «выносить сор из избы», открыто расписавшись в недостатках оружия.