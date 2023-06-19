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ТАСС

Самолеты ТОФ отработали на учениях поиск субмарины условного противника

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Ту-142М
Ту-142М.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

В Минобороны пояснили, что экипажи комплексно применяли радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили слежение за субмариной условного противника над акваториями Японского и Охотского морей в рамках оперативных учений. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения ТОФ в дальней морской зоне над акваториями Японского и Охотского морей отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе полета, который длился несколько часов, самолеты Ту-142МЗ произвели дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78М Воздушно-космических сил России. На отдельных участках маршрута противолодочные самолеты сопровождали высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

В министерстве уточнили, что самолеты совершили взлет с аэродрома на Камчатке. В рамках практических действий экипажами комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации. Летчики обнаружили субмарину условного противника, классифицировали и осуществили слежение за ее действиями. Все полученные данные были переданы корабельным поисково-ударным группам, действовавшим в районе учений.

Кроме того, самолеты морской авиации флота были привлечены к тренировке по противовоздушной обороне отрядов кораблей, задействованных по плану учения. Они имитировали действия неприятельской авиации. В свою очередь корабельные расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на этот год в период с 5 по 20 июня под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиина проводятся оперативные учения разнородных сил флота в дальней морской зоне. В них задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих. 

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