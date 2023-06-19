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Известия.ru

Космонавт Борисов стал членом экипажа миссии Crew-7 компании SpaceX

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Источник изображения: Фото: NASA

Российского космонавта Борисова официально назначили в экипаж миссии Crew-7 к МКС

Окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7, запуск которой на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на середину августа, утвержден, сообщили 16 июня в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов полетит в качестве специалиста полета в седьмую ротационную миссию SpaceX в орбитальную лабораторию NASA», — сообщается на сайте организации.

Борисов стал четвертым в экипаже и присоединился к астронавту NASA Жасмин Могхбели, астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Андреасу Могенсену и астронавту Сатоши Фурукаве из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Это будет первый космический полет для Борисова, который в 2018 году поступил в отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели, уточнили в NASA.

31 марта сообщалось, что российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС на корабле Crew Dragon в середине августа 2023 года в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и «Роскосмосом».

В апреле NASA анонсировало отправку очередной, восьмой группы специалистов на МКС с участием россиянина. Запланирована она на февраль 2024 года.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

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