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РИА Новости

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

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Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"

Минобороны: российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.

Как рассказал командир инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.

"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. Подрыв был очень серьезный,... взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери", - рассказал "Барнаул".

На кадрах Минобороны - трофейная боевая машина МТ-ЛБ, которую российские инженеры начинили взрывчаткой и направили в сторону опорного пункта ВСУ. В частности, внутри машины видны удлиненные заряды с детонирующими кабелями от машин дистанционного разминирования УР-77 "Метеорит", а также фугасные авиабомбы. Далее следует съемка издалека момента подрыва машины на украинских позициях.

Таким образом, российские военные превратили БТР в самоходный взрывчатый заряд и применили его аналогично дронам-камикадзе, широко используемым на фронте.

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
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