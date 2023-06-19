Глава Пентагона Остин: НАТО на саммите заложит основы реформирования оборонных институтов Украины

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе расширит «практическую нелетальную поддержку» контрнаступления Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 16 июня на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Он отметил, что альянс заложит основы реформирования оборонных институтов Украины, их перевода на стандарты военного блока.

«Как я сказал, эта встреча пройдет в сложные времена. Саммит станет важной возможностью обсудить, как НАТО справляется с этими вызовами. У нас будет возможность в Вильнюсе обсудить расширение практической поддержки Украины нелетальными средствами», — сказал он.

Ранее, 6 июня, стало известно, что военный блок на саммите в Вильнюсе активизирует помощь Украине.

В середине мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран военного блока примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Украины. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь Украине с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.