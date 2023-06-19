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ТАСС

Путин заявил, что РФ будет использовать все силы и средства в случае угрозы существованию

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Президент России напомнил, что США была единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия будет использовать все силы и средства в случае угрозы существованию страны. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать", - сказал он, отвечая на вопрос о гипотетической возможности использования ядерного оружия.

Он также напомнил, что США была единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства.

"Они посчитали, что они вправе это сделать. Такой прецедент создан, создан Соединенными Штатами", - добавил Путин. 

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Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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Ядерный щит
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