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ЦАМТО

Швеция создаст в Польше центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники

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155-мм/52 самоходная гаубица BAE Systems Archer шведской армии
155-мм/52 самоходная гаубица BAE Systems Archer шведской армии.
Источник изображения: вооруженные силы Швеции

ЦАМТО, 16 июня. Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила шведская газета Svenska Dagbladet.

"Правительство дало добро на то, чтобы разрешить до 60 военнослужащим вооруженных сил участвовать в создании центров логистики и обслуживания (техники – ред.) рядом с Украиной, например, в Польше", – говорится в сообщении издания.

По данным газеты, в этих центрах будет ремонтироваться и обслуживаться шведская военная техника. Издание отмечает, что Швеция ранее передала 50 БМП Strf 90, танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и ЗРК RBS 70

"Конечно, важно, чтобы военная техника, которую мы отправляем, могла быть использована с максимальным эффектом", – приводит издание слова министра обороны Швеции Пола Йонссона.

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Страны
Польша
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
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