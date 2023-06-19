Торговцы смертью: финский ВПК набирает обороты

Продажа оружия сопровождается коррупционными скандалами

Финляндия закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6x6. В последнее время дела у этого предприятия идут очень хорошо — заключены выгодные контракты с Латвией и Словакией, активно ведется поиск новых покупателей. И в этом плане Patria резко отличается от большинства других финских предприятий, испытывающих трудности из-за навалившегося на страну экономического и социального кризиса. Подробности — в материале «Известий».

Коррупционная «Патрия»

Сейчас, когда Финляндия официально стала членом блока НАТО, ее вооруженные силы заканчивают интеграцию в общую структуру альянса. Силы обороны Суоми обладают численностью в 19 250 человек (а если добавить части пограничной охраны, то наберется около 22 тыс. человек). Общий мобилизационный резерв финской армии составляет 280 тыс. человек и всегда поддерживается на данном уровне. Это достигается за счет сохранения в стране призыва, который проводится два раза в год. Ежегодно на военную службу призывается примерно 22 тыс. человек.

На вооружении финской армии на 2023 год находилось сотня современных танков Leopard 2A6 (и еще примерно сто танков Leopard 2A4 на хранении). Имеются также 110 боевых машин пехоты BMP-2MD еще советского производства и 102 шведских CV9030FIN. Помимо этого, Силы обороны Суоми располагают 142 многоцелевыми транспортерами разных версий. Также есть 260 бронетранспортеров XA-180/185 Sisu; 101 XA-202 Sisu; 48 XA-203 Sisu; 62 AMV (XA-360). Наиболее современными из них являются машины марки AMV. Они производятся государственным предприятием Patria, основанным в 1997 году. Госкомпания Patria специализируется на производстве боевых колесных машин, артиллерии и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и на техническом обслуживании этой техники.

Бронетранспортер Patria XA-360 Источник изображения: Фото: flickr.com/Sami Nordlund

Главной особенностью Patria AMV является модульная конструкция, благодаря чему данная бронемашина производится в различных вариантах — в зависимости от предназначения. Шасси может иметь колесную формулу 8x8 или 6x6. Платформу можно оснастить плавательной системой, лебедкой и усиленной бронезащитой. На машину можно установить 25- или 30-миллиметровый пулемет и 120-миллиметровый миномет Patria Nemo. Разгоняется Patria 6x6 до 100 км/ч. Западные военные эксперты считают, что эти бронетранспортеры ничем не уступают американским БТР Stryker. Именно машины типа Patria стали для финского ВПК выгодным пунктом экспорта — но так было не всегда.

До поры до времени дела Patria шли, что называется, ни шатко ни валко — из-за сомнительной репутации, подмоченной коррупционными скандалами, вылившимися на международный уровень. Так, в 2006 году Patria заключила с правительством Словении контракт на поставку 135 бронетранспортеров на сумму в €280 млн. Однако договор вылился в судебное разбирательство о коррупции, по которому проходил бывший премьер-министр Словении Янез Янша и четверо других лиц. В 2013 году суд признал экс-премьера виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы и штрафу в размере €37 тыс. В ходе разбирательства выяснилось, что Patria добилась выгодного контракта благодаря тому, что выплатила €4,6 млн взяток, замаскированных под «консалтинговые гонорары». В итоге контракт оказался досрочно разорван — после того как Patria успела поставить словенцам лишь 30 единиц техники.

Следственные мероприятия по делу о подкупе словенских госчиновников привели к увольнению 18 августа 2008 года управляющего компанией Йормы Вийтакорпи и аресту нескольких ее сотрудников. В декабре 2012 года руководству Patria в связи со словенским делом были предъявлены обвинения в коррупции и промышленном шпионаже. А параллельно с этим скандалом развивался другой — связанный с контрактом, заключенным в 2007 году с Хорватией на продажу 126 бронетранспортеров. Тогда членов руководства Patria заподозрили в том, что они через некоего австрийского «консультанта» раздали хорватским чиновникам взятки на €1,5 млн. Неудивительно, что в 2012 году британское отделение организации Transparency International (признана на территории России нежелательной) обнародовало доклад, в котором руководство Patria объявлялось погрязшим в коррупции. В Patria отрицали все эти обвинения — но они серьезнейшим образом подорвали репутацию предприятия.

Латвийская покупка

Дела Patria пошли на лад несколько лет назад — когда ее продукцией заинтересовались Латвия и Эстония, решившие начать совместные закупки финских бронетранспортеров. Правда, осенью 2020-го Эстония отказалась от этой затеи, но зато восторженными поклонниками продукции Patria оказались латыши. 30 августа 2021 года финский министр обороны Антти Кайкконен подписал со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом соглашение о том, что Рига приобретет у Patria не менее двухсот машин. Сумма контракта составила €200 млн — это одна из самых дорогих и крупных закупок в истории Минобороны Латвии.

К данному соглашению стороны шли в течение нескольких лет. Изначально Латвия собиралась закупить новые БТР с колесной формулой 4x4. Был объявлен конкурс, в ходе которого больше всего пунктов набрал финская машина Sisu. Но проигравшие конкуренты заявили, что Sisu не соответствует объявленным Ригой техническим требованиям закупки — и подготовили соответствующую жалобу. Рассмотрев эту жалобу, латвийское государственное Бюро по надзору за закупками уже утвержденные итоги конкурса отменило.

Patria AMV Источник изображения: Фото: flickr.com/ Spc. John Cress Jr.)

Однако поскольку нужда в бронемашинах у латвийской армии оставалась, был объявлен новый конкурс. Предложения поступили от двенадцати стран, но латыши снова выбрали Финляндию — на сей раз Patria 6x6. «Этот вариант оказался для нас самым интересным. Они проявили готовность большую часть из той суммы, что мы вкладываем в эту покупку, реинвестировать в индустрию Латвии», — пояснил Пабрикс. То есть условия соглашения предусматривают, что Латвия сама сможет осуществить часть производства закупаемых ею бронетранспортеров. Для этого был построен военный завод в латвийском городе Цесис.

Фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой вариант предложенного в 2016 году проекта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6x6. БТР ХА-180 (Pasi) были изначально разработаны финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1,2 тыс. машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна — вместе со всеми правами на машины серии ХА.

Дела идут, деньги зарабатываются

В последнее время финское госпредприятие получило и других заказчиков. 30 августа прошлого года руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о подписании межправительственного соглашения о закупке 76 бронемашин Patria AMVXP 8×8 на общую сумму €447 млн. «Мы выполнили все необходимые условия, для того чтобы заключить открытый и очень выгодный контракт, благодаря которому вооруженные силы Словакии получат бронемашины «восемь на восемь», которых у нас до сих пор не было», — сказал Надь. По словам министра, речь идет о 40-процентном участии словацких предприятий в выполнении данного заказа. Планируется, что первые машины поступят на вооружение армии Словакии в сентябре 2023 года. Данная техника должна стать основой механизированной бригады, которую хотят создать к 2026 году.

Не осталось предприятие и без внутренних заказов. В июне 2023 года финский министр обороны Антти Кайкконен поручил оформить покупку у Patria для нужд национальной армии 91 бронированной транспортной машины с колесной формулой 6x6. Поставки готовых бронетранспортеров начнутся уже в текущем году. Финское Министерство обороны также получит запчасти, необходимое оборудование и помощь в эксплуатации и техническом обслуживании. «Кроме этого, мы заключили опционное соглашение, которое дает возможность приобрести еще максимум 70 машин», — сообщили в министерстве.

Patria XA-300 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Закупка произведена в рамках международного проекта CAVS (Common Armored Vehicle System), в котором также участвуют Латвия, Швеция и Германия. «Совместно с Patria страны разрабатывают в рамках этого проекта систему колесных бронированных машин, отвечающих общим требованиям к платформе бронированных машин 6x6», — отмечают в финском минобороны. Предварительное соглашение о сотрудничестве министерство подписало с Patria в 2021 году. Общая стоимость закупки с учетом опциона составляет €208 млн. «Благодаря этому заказу мобильность армии будет увеличена — за счет отечественных экипажных транспортных средств. Они идеально подходят для финских условий и очень рентабельны на протяжении всего жизненного цикла», — утверждает Кайкконен.

В прошлом году Силы обороны Финляндии уже приобрели у Patria три предсерийных образца для проведения испытаний. За истекшее время военнослужащие имели возможность ознакомиться с особенностями данной техники и определиться с тем, как надо оснащать эти машины для серийного производства. По словам менеджера Patria Юсси Ярвинена, крупный заказ, сделанный финской армией, является важной вехой для международного проекта CAVS. В настоящее время компания Patria занимается серийным производством машин 6x6 в Хямеенлинне для трех стран. «Этот заказ Сил обороны в Patria является крупнейшим за многие десятилетия и поэтому имеет большое значение», — поясняет Ярвинен.

Минувшей весной стало известно, что Польша поставит Украине не менее 200 машин Rosomak. Эти машины — не что иное, как модификация всё той же Patria AMV. Польский вариант отличается от базового финского тем, что у него ослабленная броня, что позволяет использовать броневик как амфибию. В связи с этим политолог Максим Рева сказал «Известиям», что скоро есть шанс увидеть эту технику на поле боя — разбитой и искореженной. «И это будет не первый раз, когда боевые машины, так или иначе ассоциируемые с финнами, окажутся уничтожены. Достаточно вспомнить свежий случай с поставленными Финляндией ВСУ «Леопардами». А гибель «Росомаков» способна пошатнуть и репутацию «Патрии», — предположил политолог.

Виктор Неделин