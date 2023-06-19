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Военное обозрение

«Купили старые подержанные истребители»: в парламенте Индонезии раскритиковали приобретение Mirage 2000-5 взамен самолетов «Сухого»

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индонезии подписало с Катаром контракт, предусматривающий поставку за 733 млн евро 12 истребителей Mirage 2000-5, ранее приобретенных у Франции. Они были произведены в 1994 году и эксплуатировались Дохой с 1997 года.

Как сообщается в местном издании Kompas TV, в парламенте страны, сославшись на почтенный возраст самолетов, раскритиковали решение военного ведомства.

Что это были за не терпящие сроков обстоятельства, что мы должны были закупить старые подержанные самолеты?

- задал вопрос один из парламентариев.

В ответ глава военного ведомства пояснил, что, несмотря на то, что 12 катарских истребителей Mirage 2000-5 находились в длительной эксплуатации, у них очень мало часов налета, поэтому их можно использовать еще в течение 15-20 лет.

Другой парламентарий обвинил Минобороны в нарушении закона об оборонной промышленности, который гласи, что приобретение военных изделий [за рубежом] должно сопровождаться передачей технологий, имеющих новизну для национального военно-промышленного комплекса.

Критикуют сделку и местные военные обозреватели, считая, что покупка бывших в употреблении истребителей приведет к увеличению бюджета из-за дополнительного расхода средств на техническое обслуживание и ремонт.

В преддверии сделки в Минобороны страны заявляли, что катарские истребители Mirage 2000-5 необходимы взамен выходящих из строя самолётов «Сухого» – Су-27 и Су-30, ранее приобретенных у России. При этом заниматься их восстановлением и модернизацией власти Индонезии не желают, взяв курс на свертывание военно-технического сотрудничества с Москвой.

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Страны
Индонезия
Катар
Россия
Франция
Продукция
Mirage-2000
Су-27
Су-30
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