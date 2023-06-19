Путин заявил, что у ВСУ нет шансов на успех при попытках контрнаступления

Президент России обратил внимание на большие потери Вооруженных сил Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих на нескольких участках, нет никаких шансов на успех.

"Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка [контратаки ВСУ] на так называемом времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков, на запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин", - описал ситуацию глава государства, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме. "К первому краю подошли, потеряли несколько танков. Там бой идет в данный момент времени", - констатировал Путин.

"Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", - заявил российский лидер.

Президент РФ признал, что "где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается". "Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы", - указал он. Глава государства пояснил, что эти стратегические резервы "состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая готова, чтобы использовать войска для закрепления на территории, движения по территории". "Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно", - полагает Путин.

При этом он обратил внимание на большие потери Вооруженных сил Украины, назвав последние данные. "Действительно, потери у них очень большие, больше даже, чем 1 к 10, по сравнению с российской армией. Это факт", - сказал президент. Говоря о потерях техники украинской стороной, Путин констатировал, что "каждый день происходит рост утраты техники". "Сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин различного класса", - констатировал президент РФ. Он не стал называть точные цифры потерь среди личного состава, объяснив, что это должно делать министерство обороны.

"Повторяю: самое главное - нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные", - отметил российский лидер.