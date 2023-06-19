Путин заверил, что при поставке истребителей Киеву они будут гореть, как танки Leopard

президент отметил, что если поставляемые самолеты будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то российская сторона должна будет посмотреть на...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Несколько танков Leopard ВСУ уничтожены в ходе боевых действий вчера и сегодня, в случае поставки Киеву истребителей F-16 их ждет та же судьба. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас рассматриваются [в странах Запада] варианты поставки [Киеву] самолетов, - указал глава российского государства. - На одном участке [зоны боевых действий] предпринимаются попытки атак силами двух рот, при поддержке пяти танков. На другом участке - тоже полторы роты примерно, при поддержке двух танков. Танки горят. Несколько танков уничтожены. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет".

При этом президент подчеркнул, что если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то российская сторона должна "будет посмотреть на то, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях" против РФ. "Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт", - отметил Путин.

Он констатировал, что уже сейчас "НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине".