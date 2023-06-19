Министр обороны Азербайджана заявил об успехах в развитии армии страны по модели вооруженных сил Турции

Баку. 16 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел заседание коллегии военного ведомства, на нем подведены итоги первого полугодия 2023 года, сообщило оборонное в ведомство.

"В ходе заседания была проанализирована оперативная обстановка на условной границе с Арменией и в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - говорится также в сообщении.

Согласно документу, министр приказал военным принимать необходимые меры для пресечения обстрела азербайджанских позиций с армянской стороны, незаконных военных перевозок и попыток возведения фортификационных сооружений на территории Карабаха, и всегда быть готовыми к пресечению любых провокаций.