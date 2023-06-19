Экс-постпред США при НАТО объяснил, почему Украину не хотят видеть в блоке

Вашингтону стоит отказаться от своего обещания принять Киев в НАТО, пишет экс-постпред США при альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft. Члены блока никогда не добьются консенсуса по этому вопросу, а кроме того, у них нет желания защищать Украину.

Украина не вступит в НАТО – ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Даже то, что альянс продолжает рассматривать эту идею, оборачивается непосредственными негативными последствиями.

Это важнейший факт, и на это есть как минимум одна причина: для вступления Украины в НАТО требуется согласие 31 действующего члена альянса, то есть консенсус. А некоторые члены блока, включая Францию и Германию, заявляют, что они никогда на это не согласятся. Причина заключается в том, что в соответствии со Статьей 5 Устава НАТО, принятого в 1949 году, "договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них <…> будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них <…> окажет помощь договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы".

То есть в нынешних условиях, если бы Украина была членом НАТО, альянс, включая Соединенные Штаты, формально находился бы в состоянии реальной войны с Россией – а вовсе не того "опосредованного" конфликта, который мы наблюдаем сейчас. Что еще важнее, на союзниках лежали бы серьезные моральные и политические – если не правовые – обязательства, которые вынуждали бы их противостоять Москве в военном смысле гораздо активнее, чем они это делают сейчас. И в первую очередь это затронуло бы Соединенные Штаты – важнейшего члена НАТО, который является гарантом всего того, что отстаивает альянс и от которой другие члены ждут лидерства во всех вопросах, касающихся России.

Таким образом, если бы Вашингтон не вступил в непосредственный военный конфликт с Москвой, ответив таким образом на вступлении ее войск на территорию Украины (как члена НАТО, находящегося под защитой Статьи 5), то надежность гарантий, которые он дает другим членам блока, оказалась бы под большим вопросом – как и надежность его обязательств перед союзниками в других регионах мира, в частности в Азии. Более того, администрации Байдена пришлось бы отказаться от ее хорошо откалиброванной политики, призванной уменьшить риски масштабной эскалации конфликта, которая может иметь непредвиденные и опасные последствия. Поэтому Соединенные Штаты и их союзники предоставляют Украине ровно столько военной поддержки, чтобы та не потеряла еще больше территорий и могла сдерживать дальнейшее продвижение России. Однако этой помощи недостаточно для того, чтобы Киев мог попытаться, скажем, вернуть Крымский полуостров или осуществить масштабные военные атаки внутри российских территорий.

Именно эта логика заставляет президента Владимира Зеленского – и кто может винить его за это? – настаивать на том, чтобы альянс как можно скорее принял решение о членстве Украины в НАТО: чтобы потребовать от Запада предоставить Киеву гораздо более внушительную военную помощь и взять на себя моральное, политическое и стратегическое обязательство помочь его стране вернуть все территории. Та же самая логика заставляет некоторых членов альянса "тормозить" усилия по принятию Украины в НАТО. Последние несколько недель администрация Байдена, похоже, тоже начала задумываться о том обещании, которое администрация Джорджа Буша-младшего (то есть, соответственно, НАТО) дала на саммите альянса 2008 года – что "Украина и Грузия станут членами НАТО", – и которое четыре администрации после нее (то есть, соответственно, НАТО) продолжали повторять, скорее всего, совершенно не задумываясь о последствиях.

Все это происходит на фоне гораздо более широкого геополитического ландшафта. В 1989 году президент Джордж Буш-старший провозгласил новую великую стратегию создания "Европы единой и свободной" – а также мирной. Президент Билл Клинтон последовал его примеру, и я, занимая должность представителя Соединенных Штатов при НАТО, был ключевым переговорщиком его администрации. Задачей было сделать так, чтобы Советский Союз (Россия) не чувствовал чрезмерного унижения в связи с поражением в холодной войне и распадом. Прецедентом, которого опасались в Вашингтоне и в ключевых европейских столицах, был пункт подписанного в 1919 году Версальского договора, согласно которому Германия брала на себя всю ответственность за развязывание Первой мировой войны. Именно этим пунктом позже воспользовался Адольф Гитлер, чтобы сподвигнуть Германию на месть. Соединенные Штаты хотели – и союзники поддержали их в этом – попытаться не допустить реванша России. Схема по большей части работала вплоть до конца 90-х годов, когда тех людей в американском правительстве, которые держали в уме главную стратегическую цель, сменили люди, не видевшие никакого смысла в том, чтобы признавать за Россией право в конце концов вернуть себе статус великой державы, – и это стало ошибкой исторического и политического мышления колоссальных масштабов.

Специальная военная операция Владимира Путина на Украине – это гораздо более значимое событие, чем все то, что произошло за последние два десятилетия. Но эта российская операция началась вовсе не на пустом месте. Возможно, Путин всегда лелеял мысль о том, чтобы попытаться восстановить Советский Союз или – по крайней мере он сам так говорит – историческое единство России и Украины, что само по себе является довольно спорным планом.

Однако Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, неосознанно, но весьма активно подпитывал внутриполитическую машину пропаганды Путина, систематически предпринимая шаги, которые придавали вес его аргументам о том, что Соединенные Штаты унижали ослабленную Россию и использовали НАТО, чтобы ее окружить. С точки зрения многих россиян, свидетельством тому послужили масштабы расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе в страны, которые прежде были частью Организации Варшавского договора, а также отказ выполнить условие, которое позволило бы обеспечить безопасность Европы в целом. Речь о том, что в военном смысле Киев должен был сохранить нейтралитет, не присоединяясь ни к Москве, ни к НАТО – так же, как даже спустя много лет после окончания холодной войны Соединенные Штаты продолжают изолировать Кубу.

В дополнение к этому США аннулировали советско-американский Договор о противоракетной обороне 1972 года и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, во втором случае сославшись на нарушения со стороны России. Кроме того, Вашингтон разместил противоракетные комплексы в бывших государствах-сателлитах Советского Союза. Что еще хуже, за несколько дней до того, как Путин вошел в Крым в 2014 году, произошла утечка информации о телефонном разговоре с участием помощника госсекретаря США, в котором речь шла о противодействии влиянию Москвы, – и причиной своих действий российский президент назвал "организованный Соединенными Штатами госпереворот".

Вполне вероятно, достичь какого-либо практического соглашения с Россией касательно будущего европейской безопасности было попросту невозможно. Также вероятно, что Путин и другие россияне, разделяющие его взгляды на судьбу своей страны, – возможно, это большинство населения, – никогда не смирятся ни с чем иным, кроме статуса сверхдержавы, равной Соединенным Штатам. Но, скорее всего, теперь этого никогда не случится. Обе стороны делят между собой ответственность, относительная степень которой оспаривается каждой из них, хотя ничто не может оправдать решения Путина начать его специальную военную операцию на Украине.

Похоже, сейчас Соединенные Штаты в полной мере уверовали в идею, которая начала доминировать в конце 90-х годов, – идею о том, что Россию следует (и можно) оставлять слабой. Однако, если только Москва не встанет на путь, который противоречит всей ее истории и внутреннему потенциалу – начиная с особенностей географического положения и заканчивая другими ее способностями, – убежденность в том, что в долгосрочной перспективе она потерпит неудачу, – это скорее надежда, а вовсе не результат тщательного анализа.

Нам необходимо признать еще один момент: если обе стороны будут неуклонно идти по пути новой холодной войны – будем надеться, она не перерастет в открытую "горячую" войну, – это обернется серьезными издержками не только для России, но и для Соединенных Штатов. Эта начинающаяся холодная война даст начало новой эпохе косности мышления и такой политики, за рамки которой будет очень тяжело выйти в дальнейшем. Соединенным Штатам придется снова взять на себя роль лидера в сдерживании России и разместить многочисленный военный контингент в Европе. Помимо прочих проблем это будет значить, что у Америки останется меньше ресурсов, меньше времени и меньше интеллектуальной и политической энергии, чтобы противостоять другим вызовам, в первую очередь росту Китая.

Таким образом, Соединенным Штатам стоит – прямо на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, – начать постепенно отказываться от своего обещания принять Украину в НАТО. Нам также следует начать без лишнего шума обсуждать с нашими союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности – как это делали Соединенные Штаты и их союзники во время Второй мировой войны, – и подготавливать почву – пусть даже пока в тайне – для переговоров по вопросу об урегулировании российско-украинского конфликта. Уже сейчас есть одна вполне подходящая модель, а именно Второе Минское соглашение 2015 года, в соответствии с которым Украина сможет сохранить суверенитет над всеми своими территориями, при этом предоставив существенную долю автономии тем областям, где живет в основном русскоязычное население. И Россия, и Украина нарушили условия этого договора.

Есть известная поговорка, что все войны когда-нибудь кончаются. Администрация Байдена – то есть, соответственно, НАТО – должна начать задумываться над тем, что это будет значить для Украины и возможной будущей роли России в структуре европейской безопасности. Пока нет никаких признаков того, что администрация этим занимается. Похоже, она делает ставку на то, что Россия еще долго будет оставаться слабой.

Помимо обещаний укрепить оборону НАТО и согласовать планы по дальнейшим поставкам оружия на Украину, саммит в Вильнюсе может либо стать началом широких дискуссий о будущем, либо окончательно погрузить нас в новую холодную войну. В любом случае дальнейшие шаги по принятию Украины в НАТО лишат нас массы возможностей в будущем и еще больше усугубят ситуацию.

Автор статьи: Роберт Хантер (Robert E. Hunter), постоянный представитель США при НАТО (1993-1998)