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Военное обозрение

«Хорошо зарекомендовал себя на Украине»: в турецкой прессе рекламируют РСЗО TRLG-230

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Источник изображения: topwar.ru

Анкара пытается извлечь выгоду для национальной оборонки, используя военные конфликты как рекламную площадку для своих вооружений.

После военного противостояния в Карабахе 2020 года наступил звездный часть для ударного беспилотника Bayraktar TB2. На данный момент заказчиками данного БПЛА являются около 30 государств.

Гораздо скромнее, мягко говоря, показали себя Bayraktar TB2 в украинском конфликте. Некоторое время киевский режим пытался выдавать потоком кадры работы БПЛА в Закавказье за уничтожение российских целей, однако после того, как был потерян почти весь парк турецких беспилотников, ушли в прошлое и эти инсинуации.

Не смогла себя достойно проявить и другая гордость Анкары – бронеавтомобили Kirpi, если и попадающиеся в материалах с фронта, то в основном в виде уничтоженной или трофейной техники.

Заявлялось о поставках в незалежную РСЗО TRLG-230, ракеты которых в отличие от базовой версии TRG-230 имеют головку для лазерного наведения, что позволяет давать боеприпасам целеуказание со сторонних платформ, например, с БПЛА. Однако TRLG-230 не попадают в военные хроники, не считая видео с отстрелом боезапаса. Однако это не смущает турецкую прессу, рекламирующую данную боевую систему.

Ракетный комплекс TRG-230 хорошо зарекомендовал себя на поле боя как в Азербайджане, так и на Украине

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

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Страны
Азербайджан
Турция
Украина
Продукция
Kirpi
Проекты
2020-й год
БПЛА
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